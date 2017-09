Vittus Qujaukitsoq regner et nyt parti for sandsynligt

Det er ikke et skridt, som Vittus Qujaukitsoq tager let på. Men efter 28 år ser han ingen anden vej end at forlade Siumut.

- Jeg kan ikke længere genkende mig selv i den måde, som Siumut kører på, siger han til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ Grønland får bedre muligheder for at blive hørt

Det er nu næsten præcist to måneder siden, at han tabte formandsopgøret i Siumut mod Kim Kielsen. Med 16 stemmer mod Kielsens 48 blev afgørelsen ret klar, og for Vittus Qujaukitsoq var det samtidigt et nederlag for den linje, som han står for.

LÆS OGSÅ: Kim Kielsen vinder suverænt formandsopgør

- Det er en lang række frustrationer, der har hobet sig op. Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at jeg igennem længere tid har været utilfreds med kursen i Siumut.

Beslutningen er således modnet over længere tid.

- Det er ikke nemt, siger Vittus Qujaukitsoq om bruddet med Siumut.

LÆS OGSÅ: Kim Kielsen efter genvalg: Resultatet giver ansvar

Vittus Qujaukitsoq ønsker, at der skal sættes en dato på selvstændigheden, samt at der lægges en mere målrettet kurs for at opnå den. Men også i forholdet til Danmark ønsker han en langt skarpere kurs, når det gælder om at kæmpe for grønlandske interesser.

LÆS OGSÅ: Vittus: Vi har råd til at stå på egne ben uden bloktilskud

- Jeg ser ikke, at man har svar og løsninger på de udfordringer, som vi står overfor. Det man foretager sig hænger ikke sammen, lyder hans bredside til Siumut-ledelsen.

Frustrationen over kursen i Siumut får dog ikke Vittus Qujaukitsoq til opgive at kæmpe for hans politiske projekt. Han forsikrer, at han ikke har tænkt sig at stoppe.

LÆS OGSÅ: Trods stort nederlag: Jeg opgiver ikke

- Jeg er i dialog med andre, og i den kommende vil vi drøfte, hvordan vi arbejder videre.

- Hvor sandsynligt er det, at du vil være med til at stifte et nyt parti?

- Det er meget sandsynligt, siger Vittus Qujaukitsoq.

LÆS OGSÅ Vittus vil hente Aleqa tilbage

Han vil dog på nuværende tidspunkt ikke afsløre, hvem han er dialog med og heller ikke, om han har kendskab til andre, der er på vej ud af Siumut.

LÆS OGSÅ: Lars-Emil: Mit sidste landsmøde som politiker