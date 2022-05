Vectrus og Permagreen går sammen og har budt på omstridt kontrakt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. maj 2022 - 07:41

Entreprenørselskabet Permagreen Grønland A/S og Vectrus Services Greenland Aps er gået sammen i et nyt partnerskab i det fælles selskab, Inuksuk A/S.

Vectrus Services Greenland er en del af den amerikanske Vectrus koncern, der i øjeblikket har den omstridte servicekontrakt på Pituffik - Thule Air Base.

LÆS OGSÅ: Servicekontrakt i udbud

Permagreen Grønland ejer aktiemajoriteten i det nye selskab Inuksuk, som i februar har budt på servicekontrakten på den fremtidige drift af Pituffik:

- Både opgaverne og uddannelsen er vigtige i forhold til at sikre Grønlands fortsatte økonomiske udvikling.

Gælder driften de kommende år

- På vedligeholdelseskontrakten på Thulebasen vil samarbejdet kunne styrke de operationelle opgaver og ikke mindst kompetencerne inden for byggeri med Permagreen Grønlands store erfaring med både arktiske forhold og det grønlandske samfund, skriver Permagreen Grønland i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Lovændringer sikrer yderligere skat til Grønland

Fristen for at byde på kontrakten på Pituffik udløb i februar, og der ventes en afgørelse i løbet af i år. For selskabet, der vinder kontrakten, er der mulighed for at få den forlænget helt frem til 2034.

Udbuddet gælder selve driften af basen i de kommende år. Vectrus Services har kontrakten i dag, og selskabet er ejet af Vectrus-koncernen i USA, der driver amerikanske baser over hele verden.

Omstridt udbud

Det seneste udbud fandt sted tilbage i 2013, og det udviklede sig til en årelang diplomatisk krise mellem Grønland, Danmark og USA, fordi netop amerikansk ejede Vectrus løb med kontrakten. Grønland var imod, at kontrakten gik til Vectrus, fordi det gik ud over Selvstyrets økonomiske udbytte af den amerikanske militære tilstedeværelse her i landet.

LÆS OGSÅ: USA og Grønland indgår aftale om Pituffik

I 2020 blev der efter årelange forhandlinger indgået en ny aftale mellem Grønland og USA, der skal sikre, at den kommende kontrakt tilfalder et dansk-grønlandsk selskab. Ny lovgivning skal også sikre flere skatteindtægter til Grønland fra Pituffik.

Selvom Permagreen altså er blevet partner med Vectrus, der tidligere har mødt politisk modstand, vurderer direktør i Permagreen Grønland, Jeppe Bloch Steffensen, at det nye selskab Inuksuk har en god chance for at vinde udbuddet:

Per Aarsleff på ny med blandt byderne

- Vectrus har erfaring med at drive basen og ved at kombinere vores to selskaber, skulle vi gerne kunne skabe nogle synergieffekter.

- Det er også tanken på den lange bane, at forsøge at få driften trukket helt over på egne hænder, siger Jeppe Bloch Steffensen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Amerikanerne får næppe kontrakten på Pituffik

Det danske entreprenørselskab Per Aarsleff A/S ejer aktiemajoriteten i Permagreen Grønland. Per Aarsleff var blandt byderne på servicekontrakten tilbage i 2013, og førte senere en forgæves sag ved de amerikanske domstole.

Per Aarsleff kæmpede sammen med to andre konsortier for at få omgjort den daværende beslutning om at tildele servicekontrakten til det Vectrus-ejede Exelis Services.

LÆS OGSÅ: Per Aarsleff-koncernen anker amerikansk afgørelse

Sagen er lagt på hylden, og Per Aarsleff har altså nu et samarbejde med det amerikanske selskab gennem sit ejerskab af Permagreen.