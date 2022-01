Servicekontrakt i udbud

Redaktion Fredag, 28. januar 2022 - 16:01

Den 16. februar er der deadline for at byde på servicekontrakten ved Pituffik, og dermed er der formentlig meget snart udsigt til, at kontrakten igen kan komme tilbage på grønlandsk-danske hænder. Det skriver avisen Sermitsiaq.



Udbudsmaterialet ligger på de amerikanske myndigheders officielle hjemmeside sam.gov, og her fremgår det, at grundperioden løber frem til 1. oktober 2027. Derefter følger en femårig og dernæst en toårig optionsperiode. Det vil sige i alt helt frem til 2034.



Avannaata Kommunia har allerede været ude og søge efter interesserede partnere. Kommunen lægger vægt på partnerens bidrag til lokalsamfundet for eksempel ved etablering af lokale kontorer, lærepladser og infrastruktur. Det skriver advokatpartnerskabet Elmann til Sermitsiaq på vegne af kommunaldirektør Nick Nielsen.

Ifølge Elmann har kommunen allerede fået en konkret henvendelse, som man nu arbejder videre med. Hvem der er tale om, og hvordan processen forløber, vil hverken kommune eller advokatselskab fortælle om.

