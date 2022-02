Eksperter: Amerikanerne får næppe kontrakten på Pituffik

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 16. februar 2022 - 07:42

Onsdag klokken 14.00 er der sidste frist for at byde på den civile drift af Pituffik.

Vinderen af kontrakten skal stå for alle civile serviceydelser og tjenester som eksempelvis vedligeholdelse, byggeri og kantinedrift de næste op til 12 år. Der går dog nogle måneder endnu inden der ligger en endelige beslutning.

I 2014 blev det amerikanske selskab Vectrus tildelt kontrakten, efter kontrakten har været på det dansk-grønlandske hænder.

Håbet fra Grønland er, at kontrakten kommer tilbage på dansk-grønlandske hænder, så skatteindtægter igen flyder ned i den grønlandske landskasse.

- Amerikanerne har forstået, at kontrakten er rigtig vigtig for Grønland. Hvis det nu ender med, at et amerikansk selskab vinder udbuddet, så vil man skuffe Grønland igen. Det vil være et rigtig dårlig håndværk, hvis det ender med et amerikansk foretagende, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Ulrik Pram Gad, til Sermitsiaq.AG.

Detaljerede kontrakter

Han påpeger, at uanset hvad der sker med sagen, så bliver det aldrig som i gamle dage.

- Måden man laver servicekontrakten på, er lavet om. I de mest lukrative år var det sådan, at base-kontrakten var meget simpel. De nye kontrakter er noget mere detaljeret, så det nu er sværere at tjene en masse penge, fortæller Ulrik Pram Gad.

Det bedste resultat for Grønland vil ifølge eksperten være, at et selskabet, som Selvstyret er medejer af, vinder udbuddet.

- Så får Selvstyret relativt meget styring med, hvordan kontrakten bliver udført. Derfra kan man holde selskabet i ørerne på for eksempel lærlinge og sørge for at flest muligt ansatte er grønlandske og danske. Her kunne man så få skatteindtægter ind. Det vil det være det optimale resultat til Selvstyret, siger han.

Ligger i kortene

Post.doc. på Scott Polar Research Institute, Cambridge University, Marc Jacobsen, vil også blive overrasket, hvis et amerikansk selskab vinder udbuddet.

- Lige nu l​igger det ​i kortene, at det bliver e​n dansk-grønlandsk virksomhed, der​ igen overtager kontrakten. Hvis det går imod forventningen, så vil det være en stor negativ overraskelse for samtlige partier i Inatsisartut. Men det vil også forværre USA's position i Grønland, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han peger på, at USA har været på charmeoffensiv i Grønland i de seneste år, hvor der er blevet indgået andre aftaler ​om for eksempel turisme, råstofud​vinding og uddannelse.

- Den store sten i kamikken i forholdet mellem USA og Grønland har været tabet af denne kontrakt i 2014. Kontrakten er både økonomisk og symbolsk vigtig for Grønland. På den ene side handler den nemlig om at anerkende Grønland som en, der har noget​at skulle have sagt. På den anden side, har udsigten til igen at få skatteindtægter fra basen stor økonomisk betydning for landskassen, fremhæver han.

Skal have økonomisk fordel

Servicekontrakten er meget central for den grønlandsk-amerikanske relation, siger han.

- Hvis vi kigger på det historisk, så var det i starten udelukkende et ​anliggende mellem USA og Danmark, når snakken faldt på Grønland. Men hen mod slutningen af Den Kolde Krig, og særligt i starten af årtusindeskiftet, blev Grønland mere involveret i drøftelserne vedrørende USA's tilstedeværelse. De seneste par år er Grønlands stemme i de trilaterale samtaler kun blevet forstærket. Min vurdering er, at den udvikling vil fortsætte. I det lys, giver det god mening for alle parter, hvis Grønland får mere ud af at lægge jord til Thulebasen, fortæller Marc Jacobsen.

Hvis e​t amerikansk selskab vinder udbuddet, vil det blive et tilbageslag for USA​'s charmeoffensiv, vurderer han.

- Hvis Grønland ikke får økonomisk ​gavn af USA's tilstedeværelse, så vil jeg tro, at forholdet mellem Grønland og USA bliver forværret. USA ​betragter Grønland som en vigtig geostrategisk brik i bestræbelserne mod at styrke sin position i Arktis. ​Her spiller Thule Air Base en meget central rolle, så i Washingtons større strategiske perspektiv er det derfor vigtigt at have et godt forhold til Grønland, siger Marc Jacobsen.

Forholdet kan styrkes

Han vurderer, at relationen mellem USA og Grønland vil blive styrke​t, hvis et Selvstyreejet selskab vinder udbuddet på servicekontrakten.

- Lige nu er der ingen tvivl om, at USA meget gerne ​vil Grønland. Der er lidt mere lunken stemning den anden vej. Der er ingen tvivl om, at forholdet vil blive styrket, hvis kontrakten kommer ud ​til Grønlands fordel, så det igen bliver tydeligt, hvad man konkret får ud af et tættere forhold til supermagten. Jeg tror også det er en fordel for USA i deres strategiske perspektiv, lyder det fra Marc Jacobsen.