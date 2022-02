Lovændringer sikrer yderligere skat til Grønland

Redaktionen Fredag, 18. februar 2022 - 08:43

Onsdag kl. 14 udløb fristen for at byde på servicekontrakten ved Pituffik (Thule Air Base). Vinderen af buddet bliver annonceret senere på året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Aftalen kan i princippet løbe fra efteråret 2021 og helt frem til 2034.



Tilbage i 2013 bød Copenhagen Arctic, Per Aarsleff, Greenland Contractors og Excelis Services på servicekontrakten ved Pituffik. Selvom Greenland Contractors havde haft servicekontrakten i 46 år tilfaldt opgaven til alles overraskelse det lille selskab Excelis Services, der viste sig at være et skuffeselskab i Danmark ejet af den amerikanske koncern Vectrus, der servicerer militærbaser over hele verden.

Ændring i landstingslov

I 2020 blev Grønland, USA og Danmark enige om en aftale, der skal sikre, at den fremtidige kontrakt kommer tilbage på grønlandsk-danske hænder. Aftalen er nu fulgt op af en konkret ændring i landstingsloven, der sikrer at den virksomhed, der får opgaven ved Pituffik beskattes i Grønland.

De skattemæssige ændringer fremgår af Nalunaarutit fra 1. december 2021, hvori der dels er en ændring i indkomstskattereglerne, der betyder, at man har pligt til at have skattemæssigt hjemsted i Grønland såfremt at man kan nyde godt af skattemæssige fradrag, fri bil, fri telefon og så videre.

