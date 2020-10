USA og Grønland indgår aftale om Pituffik

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. oktober 2020 - 15:00

På et virtuelt møde er der i dag onsdag opnået enighed om fire dokumenter, som tilsammen udgør et resultat af årelange forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland om servicekontrakten på Pituffik (Thule luftbase).

Et af dokumenterne er en underskreven aftale om en plan for et videre bilateralt samarbejde mellem Grønland og USA.

Aftalen giver større grønlandsk aftryk og nytte, samt enighed om en plan for det fremtidige samarbejde mellem Grønland og USA underskrevet af Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og den amerikanske ambassadør Carla Sands.

- Vi er oprigtig tilfredse med den aftalte plan for vores videre bilaterale samarbejde med USA. Det har således været vigtigt for Naalakkersuisut, Inatsisartut og det grønlandske folk, at vi fik en reel, håndgribelig nytte af den amerikanske tilstedeværelse, udtaler Kim Kielsen.

Principiel sag

- Med en bilateral samarbejdsplan, de nye udbudskriterier, og kontraktbetingelser vi har forhandlet på plads, har vi langt bedre betingelser end før, lyder det fra Kim Kielsen i forbindelse med underskrivelsen af den nye aftale.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi, Steen Lynge, understreger vigtigheden af aftalen.

- Sagen har stor principiel betydning for Grønland, i og med at det er os der ligger land til den amerikanske base, og vi er stolte af at man nu har anerkendt Pituffiks og Grønlands nøglerolle i amerikansk sikkerhed, udover grønlandsk og transatlantisk sikkerhed, siger han.

Ifølge Naalakkersuisut skal de nye udbudskriterier bidrage til, at fremtidige servicekontraker på Thulebasen bliver til gavn for grønlandske selskaber. Sigtet er, at Grønland i bred forstand får størst mulig nytte af den amerikanske tilstedeværelse.

For eksempel gennem grobund for flere lærepladser, beskæftigelses­muligheder og skatteindtægter, oplyser Naalakkersuisut.

Historien kort

Sagen om servicekontrakten – som omfatter vedligeholdelse, byggeri og kantinedrift m.m. – har baggrund i, at USA i 2014 tildelte kontrakten til et amerikanskejet selskab. Kontrakten havde inden da i mange år været på dansk-grønlandske hænder.

Tildelingen var efter Kongeriget Danmarks opfattelse i strid med gældende aftaler mellem Kongeriget og USA; det såkaldte forsvarsaftalekompleks. Siden 2014 har Kongeriget og USA forhandlet om nye udbudskriterier med henblik på, at kontrakten ved næste udbud tildeles et grønlandsk/dansk selskab.