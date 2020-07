Steen Lynge går efter Pituffik og økonomisk udvikling

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. juli 2020 - 15:05

Forud for mødet med USA´s udenrigsminister Mike Pompeo i morgen torsdag har Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod, Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge, og Færøernes landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Jenis av Rana holdt pressemøde om forventningerne til morgendagen.

Steen Lynge har før udtalt at Rigsfællesskabet er en spændetrøje for landets udvikling. Han understregede ved dagens pressemøde endnu engang, at de forskellige interesser i Rigsfællesskabet ikke må stå i vejen for den økonomiske udvikling, der kan komme befolkningen til gode her i Grønland.

- Vi har et godt samarbejde i rigsfællesskabet, men det kan altid blive bedre, udtalte Steen Lynge på pressemødet.

Pituffik på programmet

Jeppe Kofod bakker op om, at Grønland skal have mere ud af USA´s tilstedeværelse militært i landet. Men hvilke løfter han ønsker fra Pompeo, vil han ikke uddybe overfor pressen.

Steen Lynge vil da heller ikke love, at der kommer en aftale på plads om Pituffik i morgen, men han vil bringe emnet på bane, og håber på at finde en fremtidssikret løsning på servicekontrakten, så den igen kan komme befolkningen her i landet til gode.

Steen Lynge påpegede under pressemødet, at USA er en nær ven af Grønland, og at han er glad for, at USA har genåbnet sit konsulat i Nuuk.

Skal bekræfte den nære relation

Han understreger, at aftalen om en amerikansk investering på 86 millioner kroner her i landet betyder et tættere samarbejde indenfor uddannelse, handel og erhverv, men også omkring turisme og råstoffer. Og netop den økonomiske udvikling må ikke sættes over styr på grund af interessekonflikter i Rigsfællesskabet, understreger han.

Jeppe Kofod mener ikke, at de forskellige interesser som medlemmerne af Rigsfælleskabet har, vil blive et problem for dialogen med Mike Pompeo i morgen, og han understreger, at mødet frem for alt skal bekræfte det tætte samarbejde mellem Danmark og USA internationalt og i NATO sammenhæng.