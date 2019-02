Tillie: Grønland har sovet i cybersikkerheds-timen

Walter Turnowsky Fredag, 15. februar 2019 - 10:47

Samarbejdspartiet kræver nu en markant oprustning af cybersikkerheden i Grønland. Og det skal ske i et tæt samarbejde med Danmark.

- Grønland har diplomati, forsvar, alliancer og andre gode ting med sig som en del af Riget sammen med Danmark, og bør efter Samarbejdspartiets mening, indgå i tættere samarbejde med Danmark omkring disse vigtige udenrigspolitiske emner, på en realistisk og klog måde, skriver partiets medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen i et blogindlæg.

- Big bucks

Hun påpeger, at den store forekomst at sjældne jordarter kan gøre Grønland interessant for stormagter. Især når forekomster andre steder på kloden begynder at tørre ud.

- Grønland har også en interessant geopolitisk placering, både for sejlruter igennem Nordøstpassagen, som betyder big, big bucks for rederier rundt omkring i verden. Ligesom Grønland er en del af missilskjoldet mod Øst, et samarbejde med vore allierede i verden, som bl.a. beskytter os mod invasioner af mindre lødige lande. Geopolitik er big business, såvel som militærstrategisk og udenrigspolitisk en vigtig del af verdensbilledet, og det er naivt at tro, at vi kan vælge ikke at deltage, skriver Tillie Martinussen videre.

Google Kina og menneskerettigheder

Samarbejds-politikeren peger ikke blot på klassiske hacker-angreb, men især også på risikoen for at den kinesiske stat kan få indflydelse på udviklingen i landet ved at købe sig ind i samfungsvigtog infrastruktur.

- Hvorfor er det problematisk? Prøv at google disse 4 ord: ”Kina, menneskerettigheder, protester, regering”, og så se hvad der dukker op i dit søgeresultat. Kina er kendt for at overtræde konventioner, samt almindelig god praksis om alt fra konkurrence til kontrol med informationer, mennesker og overgreb på almindelige menneskerettigheder.

- Kompetencer i Rigsfællesskabet og godt samarbejde, kan ellers sikre os gode aftaler med firmaer, som ikke er farlige – for naturligvis er ikke alle firmaer i hverken Kina eller andre steder mistænkelige. Det er bare problematisk at nogen er, og vi ved ikke hvilke.

På dette punkt er Naalakkersuisut imidlertid så småt gået i gang med at opbygge et system til at 'scanne' kinesiske og andre udenlandske virksomheder, der vil købe sig ind i blandt andet havne, lufthavne og teleindustrien. I Danmark og de øvrige lande i EU er man i færd med at udarbejde lovgivning, der skal undersøge udenlandske investorer i kritisk infrastruktur. Der er nedsat en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for et tilsvarende system i Grønland.

Tillie Martinussen mener, at man også når det gælder cybersikkerhed, bør læne sig tungere op ad Danmark.

- Omkring efterretningstjeneste, og samarbejde omkring cybersikkerhed, bør vi kunne købe os ind i de danske udviklingsprojekter – i stedet for at have storhedsvanvid og tænke at vi skal udvikle alle løsninger selv.

- Både Danmark og Grønland har sovet i timen med hensyn til cybersikkerhed, men vi kan sagtens danne en stærk enhed på området, og udveksle både efterretninger og trusler, og samtidig sikre systemer der beskytter vor befolkning, politiske liv og forskning samt mange andre positive ting.

- Det særlige ved cybertrusler er nemlig, at de kommer fra hele verden, og at netop her er hele verden forbundet, om vi vil det eller ej.