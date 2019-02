Disse våben skal bruges i cyberforsvaret

Walter Turnowsky Fredag, 15. februar 2019 - 09:51

Allerede i dag er Grønland udsat for daglige cyberangreb fra hackere og kriminelle.

Men truslen vil blot stige i de kommende. Ny sejlruter vil øge interessen, det samme gælder en kommende mineindustri - ikke mindst, hvis den kommer til at omfatte strategisk vigtige råstoffer. Stormagternes øgede aktiviteter i Arktis, og diskussionen om Nordpolen, vil blot yderligere øge behovet for at beskytte it-systemerne mod cyberangreb og spionage.

- En styrkelse af vores cybersikkerhed har højeste prioritet for os, siger Tony Ditlevsdal, der er konstitueret chef i Digitaliseringsstyrelsen.

Naalakkersuisuts strategi for øget sikkerhed - Udarbejdelse af lovforslag til Inatsisartutlov om cyber­ og informationssikkerhed - Etablering af cyber­- og informationssikkerhed team under Digitaliseringsstyrelsen - Efterleve principperne i ISO27001 i Grønlands Selvstyre - Etablering af netværk for de største virksomheder om initiativer til cyberberedskab - Understøttelse af initiativer for forankring af persondataloven - Ansøgning til EU for at opnå status som et sikkert 3. land - Kortlægning og opdatering af lovgiv­ning for at støtte op om digitalisering

Netværk af virksomheder

Cyberangreb rammer ikke blot det offentlige, men rettes i høj grad også mod private virksomheder. Derfor vil naalakkersuisut etablere et netværk bestående af de største virksomheder, der skal have fokus på initiativer til cyberberedskab og videns­deling.

Arbejdet er endnu ikke så langt fremskredet, da grundlaget for dette samarbejde skal skabes igennem en ny lov, der ventes at blive behandlet på efterårssamlingen.

- Dette samarbejde kan omfatte en række forskellige ting, og blandt andet vil vi trække på ekspertisen hos Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningsvæsen, så virksomhederne kan styrke deres sikkerhed, siger Tony Ditlevsdal

Center for Cybersikkerhed står i Danmark for rådgivning af virksomheder om IT-sikkerhed. Derudover er der mulighed for at samfundsvigtige virksomheder, som tele-virksomheder kan tilslutte sig centrets netsikkerhedstjeneste, som kan beskytte mod mere avancerede angreb.

Samarbejde med EU og NATO

Det er dog ikke blot de danske efterretningstjenester, som man vil samarbejde med. Målet er at blive godkendt som sikkert tredjeland af EU, hvilket er en forudsætning for at udveksle følsomme data med EU. Samtidig er denne status også nødvendigt for at samarbejde med NATO om cybersikkerhed.

Arbejdet skal forankres i et nyt team for cyber­- og informationssikkerhed team under Digitaliseringsstyrelsen.

- Dette skal være det samlende punkt for indsatsen både i forhold til vores egne systemer og til samarbejdet med virksomhederne, siger Tony Ditlevsdal.

Et af skridtene hen imod en større sikkerhed er, at man udskifter den hidtidige sikkerhedsstandard, kaldet DS 484 med den internationale standard ISO 27001.

For at sikre særligt følsomme samtaler mod aflytning, er der udleveret krypterede mobiltelefoner til en række nøglepersoner.