Grønland vil selv styre cyberforsvar

Torsdag, 14. februar 2019 - 06:51

Siden 2014 har Forsvarets Efterretningstjeneste haft det overordnede ansvar for at forsvare Danmark mod den stadig stigende trussel i cyberspace, der både kommer fra kriminelle og andre stater. Konkret foregår det arbejde i Center for Cybersikkerhed, som med en lov fra 2014 fik en række beføjelser på området. Loven gælder dog ikke for Grønland og Færøerne.

- Lov om Center for Cybersikkerhed gælder ikke for Grønland og Færøerne, men loven vil ved kongelig anordning helt eller delvis kunne sættes i kraft for Grønland og Færøerne med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger, skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Men loven vil hverken helt eller delvist blive sat i kraft for Grønland, oplyser Tony Ditlevsdal, der er konstitueret chef i Digitaliseringsstyrelsen.

- Loven vil ikke komme til at gælde for Grønland, fastslår han overfor Sermitsiaq.

Samarbejde i stedet for dansk lovgivning

I stedet for, bliver der arbejdet på en egen lov om om cyber-­ og informationssikkerhed. Hvis alt går efter planen og forslaget bliver godkendt af Naalakkersuisut skal lovforslaget fremlægges på efterårssamlingen.

- Vi ønsker ikke at underordne os restriktioner fra Danmark, men ønsker et godt og tæt samarbejde, siger Tony Ditlevsdal.

Og selvom man altså tilstræber en selvstændig lovgivning, så er der mulighed for at trække på eksperterne fra Center for Cybersikkerhed

- Selvom lovgivningen på området for cyber- og informationssikkerhed således ikke er sat i kraft for Grønland og Færøerne, er der mulighed for, at Center for Cybersikkerhed på frivillig basis og efter aftale kan yde rådgivning til Færøerne og Grønland om cyber- og informationssikkerhed, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

Alarmenheder

Og det er netop planer om at udbygge samarbejdet.

- Det er helt oplagt, at vi ville trække både på deres ressourcer, deres knowhow og deres teknologi. Vi kan ikke bekæmpe den stigende cybertrussel alene, fastslår Tony Ditlevsdal.

Opgaver for Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerheds hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af.



Denne opgave løses blandt andet ved, at Center for Cybersikkerheds Netsikkerhedstjeneste opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder, der er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner. Der kan eksempelvis være tale om angreb mod finanssektoren, staten, telenettet, vandforsyningen – med andre ord de vigtige driftsfunktioner, som vores samfund er afhængig af.



Center for Cybersikkerhed varetager desuden funktionen som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed. Dette indebærer blandt andet, at centeret oplyser, vejleder og rådgiver danske myndigheder og virksomheder om it-sikkerhed og fungerer som nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Myndighedsopgaver gælder ikke for Grønland.



Derudover er Center for Cybersikkerhed myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret blandt andet fører tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab. Myndighedsopgaver gælder ikke for Grønland. Kilde: Center for Cybersikkerhed

Helt konkret vil Center for Cybersikkerhed kunne opsætte alarmenheder hos offentlige myndigheder og samfundskritiske virksomheder, som dermed bliver tilsluttet direkte til centrets netsikkerhedstjeneste. Ifølge Tony Ditlelvsdal har Tele-Post udtrykt interesse for sådan en ordning.

Den kommende grønlandske lov om cybersikkerhed vil skulle regulere en sådan tilslutning.

Center for Cybersikkerhed har myndighedsopgaver

Men selvom Selvstyret med den kommende lov, i høj grad ville kunne trække på Center for Cybersikkerhed, så er der også begrænsninger.

- Lovgivningen giver dog ikke mulighed for, at Center for Cybersikkerhed ud over frivillig rådgivning kan udføre de myndighedsopgaver i Grønland og på Færøerne, som lovgivningen giver mulighed for i Danmark, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

De myndighedsopgaver, som forsvarsministeren henviser til er, at Center for Cybersikkerhed i Danmark er ansvarlig myndighed for informationssikkerhed, samt beredskab på teleområdet (se faktaboks).

I Grønland vil det med en kommende lov fortsat være Digitaliseringsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for at koordinere landets cyberforsvar. Der skal etableres et cyber­- og informationssikkerhed team, der skal stå for denne opgave.

I Danmark diskuterer politikerne for iden en ændring af loven om Center for Cybersikkerhed. Fra flere sider er der kritik af, at lovforslaget giver for vidtgående beføjelser til centret med hensyn til overvågning af virksomheder og borgere.