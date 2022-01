Naleraq efterlyser beregning på lufthavne

Thomas Munk Veirum Fredag, 21. januar 2022 - 07:50

Naalakkersuisut har haft et lovforslag om Mittarfeqarfiits fremtid i høring. Af forslaget fremgår det, at det kan blive nødvendigt at indføre en afgift, som alle rejsende skal betale, for at dække et fremtidigt millionunderskud i det offentlige selskab.

Underskuddet vil opstå, når Mittarfeqarfiit mister indtægterne fra driften af lufthavnene i Nuuk, Kangerlussuaq og Ilulissat.

Meldingen om en mulig ny afgift får koalitionspartiet Naleraq til at genfremsætte et krav om, at der skal laves en samfundsøkonomisk analyse af lufthavnsbyggerierne.

Ordfører Jens Napaattooq siger til Sermitsiaq.AG, at analysen skal laves, fordi politikerne har krav på at få et oplyst grundlag at træffe fremtidige beslutninger på, og borgerne har ret til at kende de økonomiske konsekvenser af landets største infrastrukturprojekter nogensinde.

Priserne er høje nok

Han mener, at lovforslaget om Mittarfeqarfiit er et eksempel på, at man ikke har det fulde overblik over økonomien bag lufthavnene.

- Mittarfeqarfiit kommer til at mangle indtægter, og nu lægger man op til, at det skal dækkes med en afgift.

- Det er vi meget kede af i Naleraq, for borgerne betaler tårnhøje priser på transport i forvejen, siger Jens Napaattooq.

Han fortæller, at Naleraq vil lægge pres på sin koalitionspartner Inuit Ataqatigiit på forårssamlingen for at få partiet med på at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse af det samlede projekt.

- Man skal være ærlig nu

Hvad vil I bruge analysen til, når projekterne er sat i gang. Vil I forlange ændringer i projekterne?

- Det kommer helt an på, hvad analysen viser. Hvis analysen viser, at vi er på vej til konkurs, så må vi revurdere.

- Vi synes, man skal være ærlig nu, siger Jens Napaattooq.

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen (IA), oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at der er nye beregninger på vej, der opdaterer de samfundsøkonomiske konsekvenser af lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat:

- En opdateret samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af Nuuk og Ilulissat lufthavne er i en afsluttende fase og vil snarligt blive forelagt Naalakkersuisut, lyder det fra Mariane Paviasen.

Vil præsentere analyse for udvalg

Hun henviser til, at Naalakkersuisut sidste år har fremlagt en ny analyse af lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq og en redegørelse om lufthavnspakken:

- Redegørelsen og de to opdaterede samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, udgør et samlet opdateret analysekompleks, som belyser samfundsøkonomien i projekterne inklusive de nye forudsætninger som er blevet en realitet siden lovens vedtagelse i 2018.

- Så snart analysen er behandlet af Naalakkersuisut, bliver den offentliggjort og jeg forventer ligeledes at præsentere analysens resultat for Finans- og Skatteudvalget i Inatsisartut, udtaler Mariane Paviasen.

På efterårssamlingen vedtog Inatsisartut, at der fortsat skal bygges en 1.500 meter bane i Qaqortoq, selvom regningen for lufthavnen er steget til omkring en milliard kroner. Naleraq bakkede op om beslutningen.

I februar 2021 kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at lufthavnene i Nuuk og Illulissat blev 900 millioner kroner dyrere, hvor Kalaallit Airports arbejdede på at få lov til at låne de ekstra penge.

På Naalakkersuisuts hjemmeside kan man se en samling af dokumenter og beregninger i sagen.