Lufthavnsbyggerier: Forsker langer ud efter medierne

Thomas Munk Veirum Fredag, 07. januar 2022 - 11:45

Medier i Grønland har ikke formået at oplyse befolkningen godt nok, om den største investering i landets historie - lufthavnsbyggerierne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Det mener emeritus ved Institut for Læring på Ilisimatusarfik Birger Poppel.

I et opslag på Facebook skriver forskeren:

- Beklageligvis har de grønlandske medier været stort set totalt fraværende i debatten om Grønlands største anlægsinvesteringer nogen sinde. Den kritiske journalistik har været helt fraværende!

I et interview uddyber Birger Poppel:

- Økonomien er skredet i Nuuk. Den er dramatisk skredet i Sydgrønland og den vil muligvis også gøre det Ilulissat.

Projekternes økonomiske konsekvenser i fokus

- Jeg savner i den forbindelse en kritisk stillingtagen fra Inuit Ataqatigiit og Naleraq. De sagde, at de ville vende hver en sten i projektet. Men nu har de i samarbejde med de øvrige partier i Inatsisartut, nærmest uden at vende nogen som helst sten, fået banket projekterne igennem med finansloven, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han anerkender, at der er foretaget nye beregninger i forhold til projektet i Qaqortoq, som medierne også har omtalt. Han efterlyser dog, at medierne følger op i forhold til et nyt samlet overblik over de økonomiske konsekvenser, efter at også Ilulissat og Nuuk er blevet dyrere med 900 millioner kroner.

Generelt mener forskeren, at medierne har været for ringe til at bringe projekternes økonomiske konsekvenser frem i lyset:

- Der er ingen økonomiske årsager i form af eksempelvis rentablitet, der taler for Qaqortoq-lufthavnen. Økonomisk Råd har også opfordret til, at man genovervejer den beslutning og kigger på andre muligheder. Det er også en vinkel, medierne kunne have anvendt og brugt mere tid på, siger Birger Poppel og fortsætter:

- Journalisterne mangler faglig indsigt, men hvorfor så ikke spørge i stedet for at holde mikrofonen, siger han.

- Masser af relevant journalistik

Chefredaktør og direktør i Mediehuset Sermitsiaq.AG, Christian Schultz-Lorentzen, er ikke enig i Birger Poppels kritik men anerkender, at lufthavnbyggerierne er en kompliceret sag at dække:

- Alt kan naturligvis gøres bedre. Men jeg mener, mediehusets medier – aviserne AG og Sermitsiaq samt hjemmesiden Sermitsiaq.AG - har dækket lufthavnsbyggerierne massivt, herunder også kritisk. Sermitsiaq har eksempelvis ført nærmest kampagnejournalistik mod placeringen af lufthavnen i Nuuk. Der har været masser af relevant journalistik, siger Christian Schultz-Lorentzen og fortsætter:

- Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det for medier med begrænsede ressourcer er vanskeligt at dække en så stor og kompliceret sag. Det kræver mandskabsmæssig power. Typisk en sag, hvor et stort medie ville afsætte journalister til ikke at beskæftige sig med andet. Det er ikke vores medievirkelighed.

Ifølge Birger Poppel er det blevet vanskeligere at komme til orde i den offentlige debat, blandt andet fordi Mediehuset Sermitsiaq.AG har en politik, der betyder, at kronikker eller læserbreve skal være på grønlandsk eller både dansk og grønlandsk.

Problematisk hvis mediehus skal bekoste oversættelser

Forfatteren skal altså selv betale for at få oversat en kronik fra dansk til grønlandsk.

Til det siger Christian Schultz-Lorentzen:

- I Grønland er nationalsproget grønlandsk. Ikke dansk. Det er ikke respektfuldt over for nationalsproget eller mediehuset begrænsede tolkemuligheder, at debattører og kronikører ikke er opmærksomme på det faktum. Det har længe været problematisk, at det uden videre forventes, at et grønlandsk mediehus gratis bekoster oversættelser af private indlæg fra dansk til grønlandsk, uanset indlæggets relevans, siger han.

Ifølge direktøren prioriteres tolkeressourcerne i Mediehuset hovedsageligt til oversættelse af journalistiske artikler.