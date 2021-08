Nuuk: Åbning af ny lufthavn udskydes med et år

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 30. august 2021 - 11:38

Obs. Opdateret med uddybende kommentarer fra Jens Lauridsen kl. 13.00

Åbningsplanen for Nuuks kommende internationale lufthavn skrider i den grad.

Grundet komplikationer og forsinkelser på grund af Covid-19-situationen og nye myndighedskrav til lufthavnens udstyr og anlæggelse kan KAIR ikke længere åbne lufthavnen om små to år. I stedet udskyder KAIR åbningen af hovedstadens internationale lufthavn med et år, altså til 2024.

Det oplyser KAIR i en pressemeddelelse.

KAIR oplyser, at lufthavnen forventes at kunne bygges færdig inden for de nuværende budgetter og det tidligere annoncerede ekstra lån på 900 millioner kroner, som blev meldt ud i foråret.

- Vi er ærgerlige over, at lufthavnen bliver forsinket til 2024. Vi er klar over, at det kan have nogle konsekvenser for de virksomheder, som lige nu forbereder sig på åbningen. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at undgå denne situationen, men særligt covid-19 situationen har præsenteret projektet for en række uforudsete udfordringer, som desværre har gjort det umuligt at holde den oprindelige tidsplan, siger administrerende direktør i KAIR, Jens Lauridsen i en pressemeddelelse.

Corona stopklods i 2021

Det er især i 2021, at Kalaallit Airports har svært ved at overholde milepælene for byggeriet af lufthavnen, fortæller KAIR i en pressemeddelelse.

- Særligt i løbet af sommeren 2021 har det været vanskeligt at nå de nødvendige milepæle i byggeriet, da et større antal specialister og medarbejdere hos leverandørerne blev forhindret i at rejse til Nuuk på grund af Covid-19, oplyser KAIR.

Nedlukninger og krav om karantæne har blandt andet forskudt asfaltering af lufthavnen, der udelukkende kan foretages i sommermånderne.

Direktøren uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at det er coronasituationen, der har betydet, at KAIR har valgt ikke at rejse krav overfor Munck Gruppen, selvom byggeriet forsinkes:

- Der er ingen tvivl om, at vi ikke er de eneste, der sidder og river os i håret over, hvordan vi skal håndtere Covid-19. Der er ikke nogen præcedens for det, og vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at finde en løsning i mindelighed med entreprenøren, siger Jens Lauridsen.

Nye krav

Derudover er der kommet flere krav til selv landingsbanen

- KAIR har desuden arbejdet intenst med at implementere en række nye krav, der er føjet til efter, at den oprindelige tidsplan blev lagt. Det gælder eksempelvis nye krav til centerbanelys og indflyvningslys fra luftfartsmyndighederne, oplyser KAIR i meddelelsen.

Til Sermitsiaq.AG fortæller Jens Lauridsen, at kravene er stødt til efterhånden som projektet er skedet frem:

- Igennem et projekt er man igennem rigtig mange godkendelser i Trafikstyrelsen. Der bliver løbende foretaget justeringer af projektet. I Nuuk skal vi igennem omkring 65 til 70 godkendelser. Det er en stor mundfuld, og det er efter dialog med Trafikstyrelsen, at de nye krav er kommet til, siger Jens Lauridsen.

Vil de nye krav også gælde for Ilulissat - og forsinke dette projekt?

- Det bliver det samme i Ilulissat, men det får ikke nogen konsekvenser for tidsplanen for byggeriet der, fordi man på et andet stadie af projektet, siger direktøren.

Summen af hændelser

Ifølge direktøren er det de nye krav sammen med coronasituationen, der har gjort det nødvendigt at lægge en ny tidsplan.

- Det er ikke kun en enkelt af disse ekstraopgaver, men den samlede sum af hændelser, som har været udslagsgivende for, at byggeriet ikke kunne nå afgørende milepæle indenfor sommerhalvåret 2021. Det har i sidste ende desværre gjort det nødvendigt at udskyde afleveringen af den nye lufthavn i Nuuk til 2024, siger Jens Lauridsen og fortsætter:

- Men nu har vi en ny og klar tidsplan frem mod åbningen, og vi glæder os til at komme videre med at etablere de nye lufthavne, der er blandt de vigtigste værktøjer for udviklingen af fremtidens Grønland, tilføjer han.

Byggeriet af atlantlufthavnen i Ilulissat er også forsinket med et år. Forsinkelsen i Nuuk får ikke yderligere indflydelse på byggeriet i Ilulissat, og derfor forventer direktøren, at de to lufthavne kan åbne samtidigt i efteråret 2024.

