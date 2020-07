Atlantlufthavnen i Ilulissat forsinkes et år

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. juli 2020 - 08:58

I et paragraf 37-svar fra naalakersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen til Tillie Martinussen afsløres det, at lufthavnsbyggeriet i Nuuk er så forsinket, at det vil gå ud over åbningen af den nye lufthavn i Ilulissat.

- Grundet den forsinkede opstart af anlægsprojektet i Nuuk, flere vejrligsdage i vinteren 2019/20 end normalt, og begrænset produktion under covid-19 situationen marts til maj 2020, er anlægsarbejderne i Nuuk på nuværende tidspunkt forsinket med ca. 2-3 måneder, lyder forklaringen fra lufthavnsselskabet og Formandens Departement.

Kalaallit Airports forhandler netop nu med Munck Gruppen om en revideret tidsplan for forsinkelserne i Nuuk, så afleveringstidspunktet i Nuuk ikke forsinkes.

Asfaltarbejde må udskydes

- Til gengæld forventes færdiggørelsen af lufthavnsprojektet i Ilulissat at blive forsinket med op til 12 mdr. Dette skyldes, at anlægsprojekterne i Nuuk og i Ilulissat udføres af samme entreprenør, Munck Gruppen A/S. For at indhente forsinkelsen i Nuuk, vil Munck Gruppen koncentrere indsatsen i Nuuk i en længere periode end oprindelig planlagt, og dermed udsætte den planlagte overførsel af en stor del af personalet og materiellet fra Nuuk til indtil 2022, hedder det i svaret.

- Da begge landingsbaneprojekter skal afsluttes med store belægningsarbejder (asfaltering, red.), som er temperaturfølsomme og kræver høj kvalitet i udførslen, må dette arbejde ikke udføres i vinterperioden, hvorfor dette udskydes i Ilulissat til sommeren 2024, oplyses det.

Ny tidsplan

Den aktuelle tidsplan forudsætter at lufthavnen i Nuuk ibrugtages som planlagt i fjerde kvartal 2023. Ifølge den reviderede tidsplan forventes lufthavnen i Ilulissat ibrugtaget i tredje eller fjerde kvartal 2024.

- Kontrakten for anlægsarbejderne i Qaqortoq er endnu ikke indgået, men der arbejdes fortsat på, at ibrugtagning skal ske efter gældende hovedtidsplan i fjerde kvartal 2023, fremgår det af svaret fra Karl Frederik Danielsen

Økonomisk kortlægning

Der pågår desuden en kortlægning af, hvad Covid-19 har af eventuelle økonomiske konsekvenser for projektet, fremgår det svaret.