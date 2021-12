Kvart milliard skydes i lufthavnsselskab

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 09:56

Lufthavnsbyggerierne får en kapitalindsprøjtning af de større onsdag, hvor der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Kalaallit Airports Holding, der har til opgave at bygge og drive de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Eneste punkt på dagsordenen er nemlig indskydelse af 252 millioner kroner i selskabet.

LÆS OGSÅ: KAIR glæder sig til at begynde i Qaqortoq

Formandens Departement har offentliggjort et udkast til generalforsamlingsprotokollatet, og her fremgår det, at selskabets aktiekapital forhøjes fra 1.378.439.000 kroner til 1.630.439.000 kroner. Det sker formelt ved tegning af 252.000 nye aktier á nominelt 1.000 kroner.

Penge fra Air Greenland

Bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement oplyser til Sermitsiaq.AG, at de 252 millioner kroner blandt andet indeholder de 65 millioner kroner, som politikerne har valgt skal indskydes som egenkapital i Kalaallit Airports Holding A/S som følge af, at anlægsomkostningerne for Qaqortoq Lufthavn er blevet højere end forventet.

LÆS OGSÅ: Pengene hentes hos Tusass og Air Greenland

Indeholdt i beløbet er også midler fra Fonden for Langsigtede investeringer og et ekstraordinært udbytte fra Tusass A/S.

Derfra kommer pengene Det kommende kapitalindskud på 252.000.000 kr. til Kalaallit Airports Holding A/S kan

opgøres som følgende: et ekstraordinært udbytte fra Tusass A/S på 50.000.000 kr. tilbagebetaling fra Air Greenland A/S på 65.000.000 kr. 137.000.000 kr. fra Fonden for Langsigtede Investeringer vedrørende overskud på Landskassens regnskab for 2019. Kilde: Formandens Departement

Pengene kommer egentlig fra Air Greenland, der tidligere har fået forudbetalt 65 millioner kroner til underskudsdækning for myndighedsflyvninger i forbindelse med coronapandemien. Disse penge fik Air Greenland ikke brug for alligevel.

Skal samlet indskyde 2,5 milliarder

Med kapitalindskuddet tager Naalakkersuisut et stort skridt på vej mod at have sikret Selvstyrets planlagte kontante bidrag til lufthavnsbyggerierne.

Den samlede egenfinansiering for Selvstyret er planlagt til at være på 2,1 milliarder kroner. Dertil er bevillingen på Finansloven 2022 øget med 400 millioner kroner, da Qaqortoq Lufthavn har vist sig at blive dyrere end forventet.

LÆS OGSÅ: Sikkerhedsudstyr skal sikre færre aflysninger i kommende lufthavne

Med en egenkapital på nu 1.639 millioner kroner og ansvarlig lånekapital fra Grønlands Selvstyre på 94,3 millioner kroner mangler der i omegnen af 800 millioner kroner af Selvstyrets egenbetaling til anlægsprojekterne.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag klokken 15 som en skrivebordsgeneralforsamling uden fysisk fremmøde, oplyser Formandens Departement.