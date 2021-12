KAIR glæder sig til at begynde i Qaqortoq

Merete Lindstrøm Søndag, 26. december 2021 - 11:44

Direktøren for Kalaallit Airports, Jens Lauridsen, er glad for, at den nye lufthavn i Qaqortoq har fået opbakning i Inatsisartut.

Jens Lauridsen KAIR

Det betyder, at virksomheden skal have flere medarbejdere i det nye år, når projektet starter op. Året der gik har været med store milepæle, men også et år, hvor corona fortsat har sat en kæp i hjulet for nogle dele af lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat.

- Det har blandt andet betydet, at vi ikke kunne hente de nødvendige medarbejdere ind til at nå nogle vigtige milepæle i sommer, og at afleveringen af lufthavnen i Nuuk derfor blev udskudt et år til 2024.

Klar til at begynde i Qaqortoq

Til gengæld har virksomheden også i 2021 indgået den sidste store anlægskontrakt i forbindelse med lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, da de skrev under med KJ Greenland om en totalentreprise på terminal, servicebygning og tårn i Ilulissat.

Og så er direktøren godt tilfreds med, at projektet i syd nu kan genoptages.

- Vi jo glade for, at der er taget beslutning om genoptagelse af lufthavnen i Qaqortoq, og vi glæder os til at komme i gang igen. I første omgang skal kontrakter med bane- og bygningsentreprenør indgås, vores bemanding internt skal øges, og så skal vi i gang med at anlægge lufthavnen til sommer.

Ny landingsbane skal i brug

I Nuuk er terminalbyggeriet kommet godt i gang, og den nye offentlige vej Illerngit syd om lufthavnen er åbnet for trafik efter at have været lukket i et år. Et af de helt store projekter næste år er når første del af den nye lufthavn skal indvies.

- Den sydlige del af landingsbanen i Nuuk skal være færdig og tages i brug. Den skal tage over fra den gamle landingsbane. Det og opstarten i Qaqortoq er to store og vigtige milepæle, som vi har fuldt fokus på i det nye år.

Det fysiske byggeri af terminal med mere i Ilulissat skal også påbegyndes i 2022 og virksomheden har planlagt et borgermøde i Ilulissat den 12 januar, hvor befolkningen kan komme og høre om projektet og planerne for byggeriet.