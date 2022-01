GE er kritisk overfor udsigt til flyafgift

Thomas Munk Veirum Torsdag, 20. januar 2022 - 07:51

Naalakkersuisut har et lovforslag i høring, der sætter rammerne for, at Mittarfeqarfiit kan blive et datterselskab i Kalallit Airports Holding A/S.



Ifølge Grønlands Erhverv giver manøvren, hvor Mittarfeqarfiit indskydes i Kalaallit Airports Holding, god mening. Men det er ifølge arbejdsgiverforeningen vigtigt at Naalakkersuisut overvejer hvordan et fremtidigt millionunderskud i Mittarfeqarfiit skal dækkes.



I dag hænger økonomien i Mittarfeqarfiit groft sagt sammen ved, at selskabet har to vigtige indtægtskilder i Kangerlussuaq og Nuuk lufthavne. Overskuddet fra de to lufthavne bruges til at drive de øvrige lufthavne i landet.

På den måde er det kunderne, der sikrer aktiviteten, og at behovet for offentlige tilskud begrænses. Det ses mange steder i den grønlandske infrastruktur og samfund, understreger GE.

Mere prisfølsomme kunder

Når Mittarfeqarfiit mister den indtægt ved opførelsen af de to nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, overvejer Naalakkersuisut at indføre en solidarisk afgift på flybilletter, som skal gå til Mittarfeqarfiit. Den model advarer Grønlands Erhverv imod:

- Vi forsøger at tiltrække efterspørgsel og stimulere vækst med de nye lufthavne. De kunder vi slås om, er meget mere prisfølsomme end flere af de kunder, vi ser i dag. De primære rejsende i og til/fra Grønland er netop landets egen befolkning, rejsende der ikke har mulighed for at vælge produktet fra. Nu skal vi til at vænne os til kunder, der har mulighed for at vælge os fra, hvilket landets egne borgere jo ikke kan, siger direktør i GE Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

Kan blive en trussel mod rentabilitet og succes

- Derfor skal passagerafgifter ned på det laveste niveau muligt. I andre lande ser man en forskel i efterspørgslen ved blot at justere med få kroner - Grønland er i forvejen en dyr destination, når det gælder afgifter. Vi skal til at tænke i konkurrence med de nye lufthavne, så hvis man vil tage omkring 80 millioner kroner i afgifter, risikerer vi, at Grønland og de nye lufthavne ikke bliver attraktive nok i konkurrencen med andre destinationer.



Direktøren understreger, at han synes det nuværende system, hvor overskudsgivende lufthavne betaler for driften af de andre, har sine fordele.

Men systemet vil ikke være god reklame, når Kalaallit Airports skal ud og finde luftfartsselskaber, der vil beflyve de nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, og det vil igen true de nye lufthavnes rentabilitet og succes:

Efterslæb på en milliard kroner bør håndteres

- Hvis man kigger på det som luftfartsselskab, så skal de jo bare bruge Nuuk eller Ilulissat Lufthavn. Så vil man som luftfartsselskab nok have sine betænkeligheder ved at skulle betale til en masse andre lufthavne, vurderer Christian Keldsen.

På den baggrund har Grønlands Erhverv i sit høringssvar til Naalakkersuisuts lovforslag om Mittarfeqarfiit rejst en række spørgsmål. I høringssvaret understreger Grønlands Erhverv også, at politikerne bør tage stilling til, hvordan man vil løse Mittarfeqarfiit renoveringsefterslæb på landets lufthavne og helikopterflyvepladser.

I selskabets årsrapport for 2020 blev efterslæbet opgjort til cirka en milliard kroner. Det store efterslæbet vil også kunne påvirke driften af de nye lufthavne, frygter GE.

Indlemmelse skal skabe synergi

Naalakkersuisut skriver, at det overordnede formål med at indlemme Mittarfeqarfiit i Kalaallit Airports Holding er, at man vil undgå at have flere seperate virksomheder, der driver lufthavne i Grønland. Det vurderes, at det eksempelvis vil skabe unødig kamp om den samme arbejdskraft.

- Et intensiveret samarbejde mellem Kalaallit Airports og Mittarfeqarfiit forventes at give synergieffekter i planlægningen og ikke mindst driften af de kommende lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, skriver Naalakkersuisut i materialet til forslaget.

Hvor stor en eventuel flyafgift skal være afhænger af, hvordan den endelige økonomi i de nye lufthavne kommer til at se ud.