Naalakkersuisoq: Behandlinger for børn skal forbedres

Onsdag, 09. marts 2022

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker, bekræfter at hun har fået en rykker fra tre børnelæger, der mener, at der kræves en del forbedringer indenfor børneområdet i sundhedsvæsenet.

Hun oplyser, at de tre børnelæger har fået en bekræftelse for modtagelse af brevet fra Departement for Sundhed før Kiista L. Fencker blev Naalakkersuisoq.

- Men nu undersøger mine embedsmænd og revurderer brevets indhold. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om, hvordan vi vil forholde os til brevet og de tre børnelægers meninger, siger Kiista L. Fencker.

I brevet retter lægerne blandt andet kritik af, at der er mangel på fagligt uddannet personale på børneområdet, såvel børnelæger og børnesygeplejersker. Der mangler udstyr til at overvåge og behandle de sygeste børn. Der mangler en uddannelse i basispædiatri blandt yngre læger, der står forrest til at behandle børn, der kommer til sundhedsvæsenet.

Holder møde med MIO

Kiista L. Fencker planlægger i øjeblikket et møde med børnetalsmandsinstitutionen MIO, der også ønsker at sætte fokus på børns sundhed.

- Jeg vil hellere fokusere på at holde møde med institutioner, der arbejder med børns vilkår i vores land. Derfor er det stadig min plan at holde møde med MIO, da MIO har rettet henvendelse til os i forhold til børns beskyttelse og børns ret til at får sundhedsmæssig behandling, siger Kiista L. Fencker.

Børneafsnit snart klar

De tre børnelægers bekymring går blandt andet ud på, at der ikke er ansat en børnelæge som overlæge i børneafsnittet i Dronning Ingrids Hospital. På nuværende tidspunkt er der ansat en almen læge som overlæge på området.

- Overlægen på området er en grønlandsk almen læge. Jeg finder det som en god løsning, at overlægen har kendskab til det grønlandske kultur og levemåde. Overlægen samarbejder med de nødvendige speciallæger, der kommer fra Danmark, og får dermed input til børnenes behandlingsmuligheder den vej, forklarer Kiista L. Fencker.

De speciallæger, der kommer til Grønland for at arbejde i kortere perioder får ligeledes input fra deres grønlandske kolleger omkring kultur og samfundets struktur. På den måde går viden ikke tabt, når læger kommer til landet for at behandle patienter, forklarer Kiista L. Fencker.

Visitering bliver fleksibel

Hun fortæller videre, at børneafsnittet, der blev flyttet til en anden afdeling under coronaepidemien vil blive flyttet til sin kommende plads i medicinsk afdeling, når der er mere normalitet i arbejdet indenfor sundhedsvæsenet efter corona.

- På hvilken måde vil børneafsnittet i Dronning Ingrids Hospital forbedre børns muligheder for behandling, når rigtig mange børn også bor uden for Nuuk?

- Her har vi jo også igangsat en undersøgelse indenfor visiterings- og henvisningsprocesserne. Jeg mener, at når vi har en børneafsnit, så vil børns visiteringsmuligheder blive forbedret, og dermed have en mere klar plan for, hvornår børn skal behandles hjemme eller i Nuuk, forklarer Kiista L. Fencker.