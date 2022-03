Læge i Danmark: Grønland bør have mere politisk fokus på hudsygdomme

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. marts 2022 - 11:07

Politikerne bør have mere fokus på behandlingsmuligheder af hudsygdomme i Grønland.

Så klart er ønsket fra Bispebjerg Hospitals dermatologiske afdeling.

Overlæge på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Tove Agner, har kendskab til de tre mødre, der er rejst til Danmark med deres børn, så børnene kan blive behandlet for børneeksem

Udgifter til rejse og ophold har forældrene selv sørget for med hjælp fra lokalbefolkningen.

- Undersøgelser viser, at atopisk eksem, også kaldet børneeksem, er mere hyppig i Grønland end i Danmark, siger Tove Agner til Sermitsiaq.AG.

En undersøgelse foretaget i Grønland i 2019 viser, at hvert tredje barn i førskolealderen har atopisk eksem. Tallet ligger på omkring 15-25 procent for samme aldersgruppe i Danmark. Dermed har man i Grønland en særlig udfordring med denne sygdom, og en særlig indsats vedrørende optimeret forebyggelse og behandling af eksem i Grønland kunne gøre en forskel her.

Der mangler information om telemedicin

Tove Agner fortæller, at der er et velfungerende samarbejde mellem det grønlandske sundhedsvæsen og Bispebjerg Hospitals hudafdeling omkring patienter med hudsygdomme i Grønland.

Samarbejdet fungerer med ”teledermatologi”, dvs elektroniske foto af patientens hudsygdom lægges i det grønlandske journalsystem ”Cosmic” , og kan derefter vurderes af hudlægerne i Danmark. Hudlægerne på Bispebjerg hospital kan når de har set foto vejlede og rådgive lægerne i Grønland om behandling.

- Jeg vil sige, at mine grønlandske kolleger klarer deres arbejde godt. Vores samarbejde er opbygget igennem flere år, og er velfungerende, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Hun erkender dog, at der kan være manglende information omkring teledermatologi, hvor læger kan konsultere hinanden indenfor rigsfællesskabet, så patienter ikke behøver rejse langt for at blive tilset og behandlet.

- At der er kommet flere patienter fra Grønland igennem kort tid synes jeg er et tegn på, at der måske er nogen, der ikke kender til vores system med teledermatologi så godt. Vi står gerne klar 24/7 og bistår vores kolleger ved akutte behov. Systemet kan godt bruges oftere, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Behandlingsforløb kræver henvisning

I forhold til de patienter, som er ankommet til Danmark uden en henvisning fra de grønlandske læger, har Bispebjerg Hospital haft en dialog med det grønlandske sundhedsvæsen i forhold til kaution. Med en kaution kan patienter få dækket deres rejse, ophold og behandling i det danske sundhedsvæsen.

- Konklusionen er, at vi på Bispebjerg Hospital selvfølgelig ikke afviser nogen med akut sygdom ved døren, akut syge kan uanset hvor de kommer fra altid umiddelbart få behandling, siger Tove Agner.

Patienter uden henvisning fra sundhedsvæsnet her i landet kan altså godt få behandling i Danmark, men Sundhedsledelsen har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at de patienter, der er rejst til Danmark uden en henvisning fra lægen, selv skal stå for udgifter af rejse og ophold under behandlingen.