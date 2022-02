Mor til eksembarn: Vi overvejer at flytte til Danmark

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. februar 2022 - 07:53

Syv måneder med udslæt, eksem og søvnløse nætter med gråd og kløende hud.

Sådan husker Elvira Olesen fra Nuuk sin barsel med sin datter. Hun og datteren Molly på 10 måneder sidder nu i København, hvor datteren behandles for svær børneeksem.

- Man bliver magtesløs som mor. Jeg begyndte at tænke på, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe min datter. Min oplevelse af sundhedsvæsenet i Grønland er, at vi ikke får den rette hjælp, fortæller Elvira Olesen.

Elvira Olesen er en af de tre mødre som Sermitsiaq.AG har fortalt om, der har valgt at rejse til Danmark, så deres børn med svære udslæt og børneeksem kan få akut hjælp i det danske sundhedsvæsen.

Elvira Olesen er bekendt med eksem og allergier. Hun har selv haft børneeksem, og både hendes kæreste og søn har allergier og lider af eksem.

I hurtig bedring

Tirsdag den 15. februar havde Elvira Olesen samlet penge nok til billetten til Danmark, og hun rejste med sin datter.

Billederne taler for sig selv. I første billede ligger Molly på ryggen, hvor hendes udslæt er helt rødt og hævet. På det nyeste billede, taget for et par dage siden, er Mollys udsæt allerede i bedring efter et par behandlinger.

- Lægen som tilså Molly var forfærdet over hendes tilstand. Nu er vi knyttet til Bispebjergs hudafdeling, og afdelingen fortæller, at der har været to andre børn fra Grønland før os indenfor kort tid, siger Elvira Olesen.

- Jeg er så lettet over, at min datter har fået det bedre så hurtigt. Det viser, at den rette behandling kan hjælpe min datter. Nu har vi også cremer, som vi kan bruge, hvis hun får eksem igen, siger Elvira Olesen .

Molly bliver fortsat udredt for sine hudlidelser og skal til kontrol på hudafdelingen den 3. marts. Elvira Olesen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun og kæresten har snakket om at flytte permanent.

-Vi vil undersøge mulighederne for at flytte til Danmark, da sundhedsvæsenet er langt bedre her i forhold til vores oplevelse af sundhedsvæsenet i Grønland. Vi ønsker at flytte til Danmark for vores børns skyld, fortæller Elvira Olesen.