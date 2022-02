Sendt hjem i Grønland - indlagt i Danmark

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. februar 2022 - 11:46

Åbne sår, skorpedannelser i huden og flere madvareallergener samt udslæt over store dele af kroppen.

Det er, hvad tre mødre i Grønland har kæmpet med indenfor de seneste par år, og gang på gang sendt hjem med forskellige præparater fra sundhedsvæsenet i Grønland. De tre mødre har, uafhængigt af hinanden, valgt at rejse til Danmark i startet af året så deres børn kunne få den rette behandling.

En af dem tog rejsen til Danmark af desperation, efter at have modtaget økonomisk støtte fra borgere i Grønland til rejse og ophold. Rejsen var sidste måned.

I Danmark blev moderen og barnet modtaget af Laila Bertelsen, der valgte at hjælpe moderen med at tage kontakt til Hvidovre Hospitals børneafdeling. Her blev barnet, der på nuværende tidspunkt er halvandet år gammelt, blev på stedet indlagt og sat i en skrap steroidbehandling, så barnet kan blive fri for sit atopisk eksem.

Siden har henvendelserne til Laila Bertelsen og en anden, der havde hjulpet den første mor været som perler på snor.

Forfærdet

Indenfor kort tid har samlet tre børn, alle under fire år, taget turen til Danmark for at få samme skrappe behandling mod eksem, udslæt og udredning af hudsygdomme og allergier.

- Samme vagtlæge ved Hvidovre Hospitals børneafdeling har modtaget to af børnene indenfor kort tid. Jeg har den opfattelse, at vagtlægen var forfærdet over, at der er så mange på så kort tid, der tager kontakt og få behandling her, fortæller Laila Bertelsen.

Hun har valgt at være kontaktperson for de tre mødre, og har fået lov af børnenes forældre om at fortælle om forløbene i Danmark.

Laila Bertelsen kommer fra Grønland, er uddannet lægesekretær og er på nuværende tidspunkt bosat i Brøndby i Danmark.

Underbehandlede børn

Hun har så vidt muligt været med til samtlige konsultationer for de tre børn, der bor i forskellige byer og bygder i Grønland. Den yngste, som netop nu er i Danmark, er ti måneder gammel, og bliver udredt for hudsygdomme.

- Jeg har nærmest daglig kontakt med overlæger i dermatologisk afdeling i Bispebjerg Hospital og børneafdelingen i Hvidovre Hospital. Ved alle tre tilfælde har lægerne oplyst os, at børnene er blevet underbehandlet for deres eksem, fortæller Laila Bertelsen.

Laila Bertelsen fortæller, at det nu er sværere at få tid til en konsultation hos Hvidovre Hospital, hvis man vælger at rejse fra Grønland. Men overlæger i Bispebjerg Hospitals hudafdeling vil holde et konferencemøde på mandag om problematikken omkring underbehandling af børns hudlidelser i Grønland.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra sundhedsledelsen og fra overlæger på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital om problematikken.