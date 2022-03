Børnelæger råber vagt i gevær

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. marts 2022 - 07:48

I en række artikler har Mediehuset afdækket udfordringer for børn og forældre med eksem, som ikke føler sig ordentligt behandlet af sundhedsvæsenet, og som derfor er rejst til Danmark for at søge hjælp.

I sidste uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at sundhedsledelsen menr forældre trygt kan tage børn med til lægen herhjemme, og at alle processer er de samme her som i Danmark.

Men udlægningen fra tre tidligere børnelæger i Grønland er en hel anden.

Der er mangel på fagligt uddannet personale på børneområdet, såvel børnelæger og børnesygeplejersker. Der mangler udstyr til at overvåge og behandle de sygeste børn. Der mangler en uddannelse i basispædiatri blandt yngre læger, der står forrest til at behandle børn, der kommer til sundhedsvæsenet.

Ingen svar fra myndighederne

Det er bare nogle af pointerne fra de tre børnelæger, Lene Hesse Rasmussen, Ayesha Kadira og Eva Møller, der sammen har skrevet en bekymringsskrivelse til sundhedsledelsen, Naalakkersuisoq for sundhed, landslægen, børnetalsmanden, folketingsmedlemmer og social- og indenrigsminister i Danmark.

Brevet er dateret den 13. oktober 2020, og de tre børnelæger, der ønsker at komme med forslag til forbedringer, mangler fortsat svar fra sundhedsledelsen og Naalakkersuisoq for sundhed efter halvandet års ventetid.

I brevet fortæller de tre børnelæger, at der ikke var ansat en børnesygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital, og at der ikke er nok udstyr til at overvåge de mest syge børn. Samtidig bruges der mange penge til at overflytte børn til Danmark, selvom behandlingen sagtens kan foregå i landet med det rette udstyr.

Grænser sig til omsorgssvigt

Endvidere var stillingen som pædiatrisk overlæge ikke genopslået, selvom der var normeret to stillinger til området, skriver de.

- Vi oplever dette som en væsentlig nedprioritering af kvaliteten på børneområdet, der medfører en høj risiko for fejlbehandling – grænsende til omsorgssvigt af de grønlandske børn, lyder det i brevet fra børnelægerne, som Sermitsiaq.AG har fået lov at se.

Børnerettighedsinstitutionen MIO har holdt møde med de tre børnelæger og har på vegne af dem rykket for svar fra Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker. Seneste rykker blev sendt til departementet for sundhed den 22. februar i år. Dette bekræfter Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker.

- MIO er forpligtet til at monitorere, hvorvidt loven om støtte til børn og FN’s Børnekonvention bliver fulgt i landet. Men når vi ikke kan få de nødvendige informationer fra myndighederne, så er det altså under al kritik, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG om det manglende svar.

Sermitsiaq.AG har kendskab til fire forældre, der er rejst ud af landet for at lade deres børn blive undersøgt og blive behandlet af danske læger. Forældrene står selv for udgifter af rejse og ophold.

Ingen dialog om forbedringer

Børnelægerne fortæller i deres brev, at de gentagne gange har forsøgt at påpege skævheden af behandlingsmuligheder for børn og voksne på Dronning Ingrids Hospital. Trods opråbet er de blevet mødt med en mur af tavshed og modvilje fra ledelsen, mener de.

- Vi har en stribe forslag til simple forandringer, der ville højne kvaliteten af indsats og behandling af børn i DIH uden nævneværdige merudgifter, hvis man indregner den meget høje pris for special overflytninger, der kunne spares, lyder det.

Børnelægerne påpeger, at de mange kronisk syge i Grønland er en sårbar gruppe, som sundhedsvæsenet bør tage sig ekstra godt af.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker, har oplyst til Sermitsiaq.AG, at der er en igangværende undersøgelse af henvisningsprocesser og kriterier i sundhedsvæsnet.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Sundhedsledelsen og Naalakersuisut.