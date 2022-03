Sag om eksembørn: Sundhedsvæsenet skal vurderes

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 01. marts 2022 - 07:45

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker, er opmærksom på at flere børn og deres forældre, er rejst til Danmark efter at have følt sig overset i det grønlandske sundhedsvæsen.

Hun kan ikke kommentere på enkeltstående sager, men udtrykker ærgrelse over, at forældrene er nået til det punkt, hvor de ser det danske sundhedsvæsen som sidste udvej.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at børn og forældre har følt, at de ikke ser anden udvej end at søge hjælp andre steder. Vores sundhedsvæsen skal være stedet, man trygt kan henvende sig til, siger Naalakkersuisoq for Kiista L. Fencker til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at hendes departementet har igangsat en vurdering af sundhedsvæsenets procedurer for at sikre sig, at processer og kriterier ved henvisning er tydelig nok for sundhedspersonale og patienter.

- Vi er i gang med at vurdere, om vores ydelser i sundhedsvæsenet er tilstrækkelige og forståelige eller om de skal rettes til de eksisterende vilkår. Undersøgelsen har længe været undervejs, oplyser Kiista L. Fencker.

Mangler varme hænder

Kiista L. Fencker anerkender, at en stor andel af befolkningen har hudlidelser som eksem og tør hud. Undersøgelser viser, at den tørre luft, frosten og gener kan have indvirkning på huden, hvor mange lider af eksem og tør hud.

Derfor gælder det også om at finde ud af, om ydelser og henvisningsmuligheder i forhold til forskellige sygdomme, deriblandt eksem og svær eksem, er tilstrækkelige.

Naalakkersuisoq understreger også, at departementet arbejder på at åbne flere muligheder, så udenlandske læger og andet sundhedspersonale kan arbejde i det grønlandske sundhedsvæsen.

I dag skal sundhedspersonale, hvor der kræver autorisation, enten have en dansk autorisation eller grønlandsk autorisation for at kunne arbejde i Grønland. Læger skal have en dansk autorisation, mens andet sundhedspersonale skal have en grønlandsk autorisation.

Hun har dog også et godt råd til forældre og patienter om at have pårørende med til konsultationer.

- Selvfølgelig er det lægens og sundhedspersonalets ansvar at sikre sig, at patienten forstår den fremadrettede behandling. Men jeg vil generelt råde forældre og patienter til, at de tager en pårørende med til konsultationer, så de kan sikre sig, at alle spørgsmål bliver stillet og at al lægelig vurdering bliver husket, siger hun.

Hun tilføjer, at patienter og forældre altid kan kontakte sundhedsvæsenets patientvejleder ved tvivl og spørgsmål.