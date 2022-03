Sundhedsledelsen: Forældre kan trygt gå til lægen med børn

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. februar 2022 - 07:46

Forældre der oplever, at behandlingen i sundhedsvæsenet er utilstrækkelig har valgt at rejse til Danmark og få deres børn tilset af læger på Hvidovre Hospitals børneafdeling. Børnene er sat i akut behandling ved ankomst og henvist til Bispebjreg Hospitals hudafdeling på grund af deres atopisk eksem.

Mediehuset har fremlagt kritikken for sundhedsledelsen, som forklarer, at der gælder samme procedure for udredning og behandling som i Danmark.

Samme vurdering over Atlanterhavet

- Flere borgere er rejst til Danmark efter de følte, at deres problemer ikke bliver taget alvorligt af det grønlandske sundhedsvæsen. På nuværende tidspunkt er der to børn indlagt i Danmark efter at være tilset ved ankomst. Hvorfor får børnene mildere eksemcreme og fedtcreme her i Grønland, når de selvsamme børn bliver indlagt på stedet for at skrappere behandling?

- Det grønlandske sundhedsvæsen behandler patienter med børneeksem med det samme midler og udredninger som i Danmark. I den akutte fase behandler vi patienter med stærke hormoncremer samt antibiotika, hvis patienterne har infektion med bakterier oveni deres eksem. Men de akutte behandlinger er kortvarige. Det gælder i Grønland såvel i Danmark, lyder det skriftlige svar fra sundhedsledelsen.

- Herefter starter en langtidsbehandling op, hvor patienten skal følge lægens anvisninger i forhold til behandling – for eksempel, at patienten skal sørge for flere daglige smøringer eller foretage nødvendige livsstilsændringer. Det kræver en stor og vedvarende indsats, men hvis dette ikke overholdes vil eksemen blusse op igen, da hudsygdomme ofte kan være af kronisk karakter, skriver sundhedsledelsen.

Udbredt tilstand

Moren, som Sermitsiaq.AG har været i kontakt med fortæller, at hendes datter har fået en mild hormoncreme, Mildison, i Grønland, og en lidt stærkere creme, Locoid, i Danmark efter hudlægens vurdering.

En undersøgelse foretaget af læge ved Herlev og Gentofte Hospital og ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik, Anna Andersson viser, at hvert tredje barn i Grønland har atopisk eksem. Tallet er højere i forhold til Danmark, hvor 15-25 procent af børn lider af atopisk eksem.

Sundhedsledelsen forklarer endvidere, at forældre kan være helt trygge og konsultere sundhedsvæsenet vedrørende deres børns helbred.

- Forældrene kan være helt trygge ved den behandling, som vi tilbyder i Grønland. Det er de samme tilbud, som der gives i Danmark, skriver sundhedsledelsen i et skriftligt svar.

Generel dialog

Sundhedsledelsen forklarer i deres skriftlige svar, at det grønlandske sundhedsvæsen samarbejder fast med dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital i Frederiksberg.

Med hensyn til de borgere, der vælger at rejse til Danmark på egen regning er der ingen kontakt til sundhedsvæsenet.

- Borgere der i privat regi rejser til Danmark for behandling er af sted i privat regi, og den behandlende enhed har derfor ikke automatisk kontakt til det grønlandske sundhedsvæsen. Alle, som sundhedsvæsenet vurderer skal til udredning eller i behandling i Danmark, skal have en henvisning og en kaution til behandling fra sundhedsvæsenet før de rejser til Danmark, lyder det.