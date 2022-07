Kuno Fencker beskylder projekt for plagiat

Merete Lindstrøm Torsdag, 21. juli 2022 - 07:45

Kuno Fencker, som er idemageren til et projekt i Kolonihavnen i Nuuk, mener, at han modarbejdes af Business Greenland og Innovation Greenland, og at drømmen om torvehaller i Nuuk er en kopi af hans ide. Det afviser manden bag ideen om torvehaller.

Flere nyligt præsenterede projektideer lægger op til et torvehals-lignende koncept, hvor der kan sælges fisk, rensdyr og andre lokale madvarer fra små åbne butiksarealer i Nuuk.

Et af projekterne kommer fra politiker og erhvervsmand Kuno Fencker, men han er ikke tilfreds med processen.

- Det er som om at man først skal have de såkaldt rigtige ”venner” for at få etableret og få lidt støtte og opbakning til et lokalt baseret projekt. Hvis jeg ikke havde ressourcer nok, kunne det allerede være røget i vasken. Man skal virkelig være stædig og vedholdende, hvis man skal have noget igennem.

Føles som en mavepuster

Han er klar over, at der er en høringsproces, når man skal lave den slags projekter, men han mener ikke, hans projekt har fået den nødvendige opbakning undervejs.

- Det er en mavepuster, at Allan Chemnitz nu omtaler et lignende projekt. Jeg har fremlagt projektet for 2-3 år siden i Business Greenland, men har ikke fået støtte. Jeg føler, at vores arbejde på en eller anden måde er blevet kopieret. Det er usmageligt, og jeg mener, at vi ellers skal være i stand til at forsvare hjemmehørende, der er idérige, og gerne vil udvikle landet, siger Kuno Fencker, som henviser til at den anden idemand bag torvehaller i Nuuk er fra Danmark.

Den anklage afviser den kommende formand for Business Greenland Allan Chemnitz blankt.

- Jeg ved ikke nok om Kuno Fenckers projekt til at sige om det er det samme som det jeg og Hans Peter har talt om. Men ideen kommer fra Hans Peter, og jeg tvivler på at han har haft kendskab til Kunos projekt, siger Allan Chemnitz.

Har ingen kendskab til dialogen

Han understreger at det ene projekt ikke udelukker det andet.

- Jeg ville da elske at se Kuno's projekt blive til virkelighed. Af gode grunde har jeg ikke kendskab til nogen dialog mellem Kuno og Greenland Venture, som må være dem han har talt med for nogle år siden.

Kuno Fenckers er ikke den første ide til udvikling af Kolonihavnen. Flere projekter om luksushoteller, bed & breakfast, galleri og restaurant, har allerede været oppe og vende. Begge ideer har fået en hård medfart af borgere, som mener området bør fredes helt.

Allan Chemnitz har de seneste år været direktør for Innovation South Greenland, og overtager til august jobbet som manager i Innovation Greenland, som er Selvstyrets erhvervsudviklingsselskab under Greenland Holding.

Han ærgrer sig over, at man ikke bruger hinandens ideer konstruktivt i stedet for at konkurrerer om at udvikle landet.

- Innovation Greenland er på ingen måde involveret i vores ide, og der er masser af muligheder for at finde en fælles platform, hvor vi udvikler gode ideer til gavn for hele landet. Vi er verdensmestre i at tale hinanden ned i Grønland, hvor vi ellers burde tale hinanden op, siger han.

Håber det bliver nemmere

For nyligt fremlagde han og arkitekten bag Torvehallerne i København en ide om salg af rensdyr, moskus, lam, fugle, fisk og bær, cafe og restaurant i Grønlands første torvehal.

Kuno Fenckers ide har været i støbeskeen de sidste tre år, og erhvervsmanden er ærgerlig over, at det er så svært at få sin ide realiseret.

- Det er altid dyrt at få et projekt startet op og specielt fordi processerne kan være så langsommelige, så kan det for eksempel som nu ske det at byggepriserne stiger til ulempe for økonomien. Jeg håber derfor at det kan blive nemmere for iværksættere at starte noget op, for reglerne er jo de samme for os alle, men der simpelthen alt for besværligt, bare at skaffe en arealtildeling her i Sermersooq Kommune.

Hans projekt indeholder blandt andet en ide om, at der skal være en bygning ved Kolonihavnen i Nuuk, som skal bruges til en såkaldt food-hall, hvor entreprenører i Grønland kan komme ind og have en bås, hvorfra de kan sælge deres specialiteter.

Allan Chemnitz har udtalt om sin ide, at det vil give mening at Nuuks nye torvehaller skal ligge tæt ved vandet, så fiskerne kan komme ind og sælge deres fangst direkte. Han nævner Qinngorput som en mulighed.