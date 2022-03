Nyt stort projekt på vej ved Kolonihavnen

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. marts 2022 - 11:59

Et byggeprojekt vil forsøge at udnytte den tomme plads ved Kolonihavnen i Nuuk og er netop nu i høring.

Projektet skal rumme bed&breakfast, galleri og restaurant og foreslås etableret i forlængelse af en gangbro, som kommunen har anlagt.

- Området fremstår idag som et uforløst tomrum mellem Kolonihavnen og Kyststiens afslutning. Potentialet i at koble Kulturen i Kolonihavnen med Naturen via Kyststiens landskabelige forløb virker stort og vil være projektets vigtigste opgave, skriver virksomheden bag projektet i materialet.

Herunder ses en visualisering af byggeriet:

Arkitektfirmaet Biosis

Idéen går ud på at forlænge gangbroen hen til de foreslåede nye bygninger, som det også fremgår af ovenstående visualisering.

Bygningerne vil blive hævet op over terrænet på stolper. Der vil blive mellem 17 og 27 værelser til rådighed i projektets bed&breakfast.

Projektet har desuden flere kulturelle elementer. Det er planen, at der i ankomstområdet for restaurant og bed&breakfast skal etableres et "kunstgalleri med midlertidige udstillinger af grønlandsk samtidskunst."

- Galleriet er åbent for offentligheden og udstillingen vil også kunne betragtes ude fra kunststien, står der i projektet.

Foreslår at kyststi forlænges som kunststi

Udover et galleri i selve bygningerne, rummer projektet også et andet kulturelt tiltag i form af etablering af en kunststi.

På forlængelsen af den allerede etablerede kyststi skal der nemlig opstilles en række skulpturer:

- I et samarbejde med lokale - fortrinsvis unge - grønlandske kunstnere vil ansøger på denne strækning gøre kyststien til en kunststi. Langs med stien monteres permanente skulpturer som kan betragtes fra træpromenaden, oplyses det.

Flere taxa-ture

En af konsekvenserne ved byggeriet vil være flere taxature til og fra området. Her er vurderingen, at trafikken vil øges med cirka en tur om dagen per værelse per døgn.

Det vil svare til 1,5 tur i timen i tidsrummet 07 til 22.

Dertil kommer kørsel til restaurenten samt for virksomhedens ansatte. Alt i alt vurderes det at blive en stigning på fem kørsler i timen.

Ejendomsselskab bag projekt

Virksomheden bag projektet hedder "A/S PSE 14 nr. 1197". Ifølge CVR-registret er binavnet Ejendomsselskabet Nanoq.

Selskabets formål er ifølge CVR at investere i fast ejendom, udlejningsvirksomhed, investering i værdipapirer og handelsvirksomhed.

Selskabets senest offentliggjorte regnskab viser, at virksomheden ejer investeringsejendomme for 87 millioner kroner. Egenkapitalen er opgjort til 25 millioner kroner.

Selskabet ejes ifølge CVR af Peter Bach og Palle Bach Thorsgaard Christensen.