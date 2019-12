Luksushotel ved Kolonihavnen droppes

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. december 2019 - 11:50

Det har skabt voldsomme protester, at et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har sendt et luksushotel-projekt i høring med en placering for enden af det historiske Kolonihavnen.

Og protesterne er blevet hørt så langt væk som i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, hvor hotelinvestorerne har sit hovedkvarter.

Ønsker et godt forhold til borgerne

- Vi har et ønske om at have et godt forhold til lokalbefolkningen. Det er vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde her i Nuuk. De mange protester mod hotelprojektet ved Kolonihavnen respekterer vi, og vi har derfor besluttet og bedt kommunen om at finde et andet sted, hvor vi kan bygge et luksushotel, oplyser direktionsmedarbejder Alex Tan Ghee Keong, Berjaya Corporation Berhad, til Sermitsiaq.AG.

- Vi har et ønske om at etablere os i Grønland, og jeg er overbevist om, at vi med vort store netværk i de asiatiske lande kan promovere den grønlandske kultur og tiltrække mange turister, forklarer Alex Tan Ghee Keong.

Gå-afstand til centrum

Forvaltningen for Anlæg og Miljø er gået i gang med at finde en ny placering, og forventningen er, at de malaysiske investorer kan tilbydes en ny grund i løbet af januar.

- Vi er naturligvis interesseret i at ligge tæt på såvel Godthåbsfjorden som byen. Det er vigtigt, at vi er placeret et sted, hvor der kun er gå-afstand til centrum, siger Alex Tan Ghee Keong.

Nye arkitekttegninger

Han oplyser, at det nuværende projekt skrottes, og at arkitekterne skal begynde forfra, så projektet vil passe ind i forhold til de nye omgivelser, som kommunen måtte ende med at tilbyde. Det er imidlertid fortsat planen, at hotellet skal have en kapacitet på cirka 100 værelser og restaurant.