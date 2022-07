kommende direktør for Innovation Greenland: Vi skal have Torvehal i Nuuk

Redaktionen Torsdag, 07. juli 2022 - 15:44

Bergen har en torvehal og fisketorv. Gøteborg har tre torvehaller, Helsinki, New York, Cairo og København. Overalt i verden er der torvehaller, hvor handlende sælger fisk, skaldyr, ost, grøntsager, vildt, kød – alverdens spiseligt.

Måske kommer der også en torvehal i Grønland. Det skriver avisen AG.

Torvehallerne i København har seks millioner besøgende årligt – flere end Tivoli. De københavnske torvehaller havde en meget lang fødsel. Der gik mere 14 år, fra ideen kom på bordet, til de smukke torvehaller med lækre specialiteter, cafeer og spisesteder stod klar på Israels Plads.

Allan Chemnitz, kommende direktør for Innovation Greenland, drømmer om, at Nuuk også får en torvehal med lækre grønlandske fødevarer og hyggelige cafeer med kvalitetsmad.

Salg fra både

Endnu er projektet i sin vorden, understreger Allan Chemnitz. Han kommer fra en stilling som direktør for Innovation South Greenland. I første omgang forsøgte Chemnitz at vinde gehør for sin ide i Qaqortoq.

- Sydgrønland har fantastiske råvarer. Men det er en lille by. Jeg tror, at en torvehal hører bedre hjemme i en by som Nuuk, hvor kundegrundlaget er større. Ideen er selvfølgelig, at vi skal have en noget mindre torvehal end den, de har i København, siger Allan Chemnitz.

- Hvis vi kunne få placeret torvehallen tæt på vandet, så både kunne lægge til og sælge fisk, vil det være fantastisk. Måske kunne torvehallen ligge i Qingorput eller et andet sted nær en bådebro. Der er mange muligheder.

