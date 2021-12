Forventer redegørelse om 'kritisabelt' strømsvigt

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. december 2021 - 07:41

- Strømsvigtet i Nuuk var en alvorlig situation, og det er kritisabelt, at strømafbrydelsen varede så længe, da det berører mange i samfundet.

Sådan lyder kritikken fra Kristian Jeremiassen (IA), formand for Inatsisartuts Anlægsudvalg, i kølvandet på det omfattende svigt i strømforsyningen til hovedstaden i sidste uge.

Anlægsudvalget arbejder med elforsyningen i Inatsisartut, og politikeren forventer nu, at udvalget får en redegørelse fra Nukissiorfiit og den ansvarlige naalakkersuisoq om sagen. Politikeren mener nemlig, at sidste uges strøm-kaos viste alvorlige mangler i beredskabet:

- Vi stoler på, at Nukissiorfiit er klar til at reagere ved nødsituationer, men strømafbrydelsen viste, at Nukissiorfiit ikke er klar.

Omfattende efterslæb

- Hele dagligdagen blev ramt ved strømsvigt, hvor el, vand og varmeforsyning blev påvirket og nærmest alt arbejde blev sat på standby, siger Kristian Jeremiassen.

Strømsvigtet i Nuuk skyldes fejl på kabler fra vandkraftværket i Buksefjorden. En fejl der nu er midlertidigt udbedret.

Men der kan være andre problemer på vej. Onsdag kunne avisen AG fortælle, at Nukissiofiit beskriver et voksende renoveringsefterslæb på forsyningsselskabets materiel i sin årsrapport. Noget som ifølge selskabet kan true forsyningssikkerheden flere steder i landet.

Nukissiorfiit skriver blandt andet, at der er brugt 38 millioner kroner på renoveringer i 2020, men at behovet vurderes at være omkring 200 millioner kroner. Altså et efterslæb på et enkelt år på omkring 162 millioner kroner.

En rapport fra 2018 anbefalede også, at der blev opført et større nødstrømssystem i Nuuk, hvis forsyningssikkerheden skulle forblive intakt.

- Nukissiorfiit må prikke til os

Nukissiorfiit er en såkaldt nettostyret virksomhed under Selvstyret, og virksomheden er på den vis under direkte politisk kontrol. Nalakkersuisoq for energi, Kalistat Lund (IA), har overfor Sermitsiaq.AG tidligere erkendt, at det er politikerne, der skal sørge for finanserne til at holde forsyningen i orden.

Kristian Jeremiassen mener dog, at Nukissiorfiit kunne have gjort mere for at gøre opmærksomme på efterslæbet, selvom selskabet har skrevet det sort på hvidt i sin årsrapport.

- Udvalget har været opmærksom på, at Nukissiorfiit mangler midler til renovering og investering tidligere. Men vi hæfter os ved, at Nukissiorfiit var tavse under finanslovsforhandlingerne. Her havde selskabet ellers mulighed for at prikke til os, og lade os vide, at de har brug for flere midler til investeringer i for eksempel nødelværket, mener Kristian Jeremiassen.

Ønsker detaljeret plan

Nu forventer han, at der kommer en detaljeret plan på renoverings- og investeringsområdet, så Inatsisartut kan sikre de økonomiske rammer for Nukissiorfiit og fremtidssikre forsyningssikkerheden:

- Jeg har ikke oplevet et strømsvigt så langt i Qasigiannguit, som jeg kommer fra. Og borgere i Nuuk skal ikke opleve lange strømsvigt i fremtiden. Det lammer samfundet og kan være farligt for nogen, især i arktiske egne, siger Kristian Jeremiassen.