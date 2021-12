Nukissiorfiit: Drop al unødigt strømforbrug

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. december 2021 - 09:04

Nukissiofiit anmoder alle borgere i Nuuk om at undgå unødigt brug af strøm torsdag formiddag. Det skyldes, at selskabet er i gang med at etablere nødstrøm og at Nuuk i øjeblikket forsynes af reserveværket.

Energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup, siger til Sermitsiaq.AG, at unødigt strømforbrug eksempelvis kan være brug af opvaskemaskine eller vaskemaskine samt julelys.

Han understreger, at der ikke er tale om at lukke skoler eller arbejdspladser, men hvis borgerne vil gøre, hvad de kan for at spare på strømmen, så kan det hjælpe Nukissiorfiit i arbejdet med at genetablere strømforsyningen til byen.

- Vi kører lige nu på dieselkraft fra reserveelværket og kan derfor risikerer udfald, hvis nettet overbelastes, skriver Nukissiorfiit på Facebook.

Ifølge direktøren er der forlydender på sociale medier om, at Nukissiorfiit planlægger en ny strømafbrydelse. Det afviser direktøren er tilfældet.

Direktøren forklarer videre om nattens strømsvigt

- Etablering af nødforsyning med diesel tager længere tid. Byen tilføres strøm i etaper, og et færre antal borgere har ventet lige så længe med at få strøm som ved første udfald, der startede kl. 23 mandag aften. Samtidig har kritiske funktioner haft strøm hele tiden, siger Kaspar Mondrup.