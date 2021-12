Nukissiorfiit: Risiko for strømsvigt ved storm

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 04. december 2021 - 15:32

Nuummiut bør være ydmyge overfor vejret og dets kræfter.

Det erkender Nukissiorfiit, der nu melder ud, at der kan være udfald i strømforsyningen, som Nuuk har oplevet de seneste uger.

I går var meldingen ellers, at situationen er stabiliseret i hovedstaden og at borgere kan benytte el som vanlig, efter fejlen i transmissionslinjerne blev repareret i løbet af en dag. Men reparationen er kun en nødreparation, og Nukissiorfiit skal besigtige og udbedre yderligere til sommer, når elforsyningen er på sin laveste.

Men i skrivende stund er endnu en storm på vej fra Sydgrønland mod hovedstaden og har allerede ramt de sydlige kyster.

- Den midlertidige reparation er den bedst mulige i den nuværende situation og vi er meget glade for, at den kunne gennemføres ved en koordineret indsats. Men i vores land er vi som bekendt underlagt vejret og et arktisk og til tider ekstremt klima betyder, at vi altid skal være forberedt på at de ydre omstændigheder kan skabe komplikationer, siger energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup, i en pressemeddelelse.

Sårbar nødreparation

Ifølge DMI vil der være vindstød op til 33 m/s natten til søndag.

Nukissiorfiit oplyser, at det reparerede kabel er sårbar overfor overisning og vindstød.

- Så selvom Nuuk nu er i en normal driftssituation, har Nukissiorfiit fortsat et forhøjet beredskab, der er klar til at gribe ind, hvis stormen mod forventningen, skulle forårsage en ny kortslutning, skriver Nukissiorfiit.

Nuuk har været mørklagt flere gange den seneste uge, hvor den længste strømafbrydelse varede 18 timer, hvilket forårsagede, at hele landet var uden telefon- og internetforbindelse i flere timer.