Forsyningssikkerhed: »Foruroligende stort efterslæb«

De alvorlige strømafbrydelser er et wakeup-call for politikerne. For efterhånden som usikkerheden sneg sig ind på børn og voksne i kulden og de mørkelagte lejligheder, steg et stort spørgsmålstegn til vejrs over Nuuk: Hvordan kan det her ske?

- Aldrig før i mine 50 år i Nuuk har jeg oplevet en situation som denne, skrev en af Nukissiorfiits kunder på energiselskabets Facebook-side.

Det skriver avisen AG.

Nogle borgere roste medarbejdernes ihærdige indsats i den svære situation, andre skældte ud, og så var der dem, der begyndte at grue for fremtiden.

- Stormene bliver mere og mere ekstreme – er man forberedt på det? Ryd alle andre planer og få lavet nødgeneratorer til hele byen, skrev en kunde til selskabet.

Kan være første varsel

Forsyningsproblemerne i Nuuk kan vise sig at være et første varsel for, hvad der i værste fald kan ske i fremtiden – også andre steder i landet – hvis investeringerne ikke øges i energisektoren.

Det gør Nukissiorfiit selv opmærksom på i deres seneste årsrapport (2020), hvor selskabet skriver følgende:

- For at sikre forsyningssikkerheden er det nødvendigt at der reinvesteres i eksisterende anlæg. Uden reinvesteringer vil Nukissiorfiits anlægsmasse forringes over tid. Nukissiorfiit vurderer, at der skal anvendes minimum 200 millioner kroner årligt på reinvesteringer i eksisterende anlæg, ud over det nødvendige vedligehold (…)

- I 2020 er der brugt 38 millioner kroner på reinvesteringer, svarende til 19 procent af det vurderede årlige behov. Nukissiorfiit har dermed ikke kunne foretage de nødvendige reinvesteringer for at bibeholde det eksisterende niveau af forsyningssikkerhed, står der i årsrapporten.

