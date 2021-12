Nukissiorfiit: Vi flyver ud til kablet torsdag

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. december 2021 - 07:44

Flere dage med strømnedbrud, manglende telefonforbindelser og internet har præget hovedstaden i denne uge. Natten til torsdag og torsdag morgen er strømforsyningen i Nuuk fortsat ustabil.

Og vejrforholdene kan skabe problemer igen, understreger Nukissiorfiits energidirektør Kaspar Mondrup.

-Vi kan og må forvente, der kommer løbende afbrydelser den kommende tid, indtil vi finder ud af, hvad der har forsaget de afbrydelser, vi har oplevet den seneste tid.

Det er blandt andet vandkraftværket i Buksefjorden, der er brudt ned og dermed skulle genstartes flere gange, samt udfordringer med at få back-up-værket til at køre og forsyne hele byen med strøm.

- Forbindelsen til vandkraftværket er 56 kilometer lang, så der vil være en vis sandsynlighed for den slags fejl, når det stormer, og der er overisning, sådan som vi oplever det nu, påpeger direktøren.

Arktisk kommando flyver derud

Der har de seneste dage været fokus på at genoprette strømmen i byen og sikre den mest samfundskritisk infrastruktur som politi, Tusass, madforsyningen og sundhedsvæsenet. Desuden har stormvejret givet udfordringer for Nukissiorfiit i forhold til at nå frem til det ramte område.

- Det tyder på, at der 30 km fra værket inde i bunden af Kobbefjord er et område, hvor der kan opstå kortslutning. Vi tror, den kortslutning kan skyldes, at der sidder noget løst materiale på et af vores kabler, siger Kaspar Mondrup.

Men torsdag morgen er planen, at folk fra Nukissiorfiit sammen med Arktisk kommando flyver i helikopter ud og besigtiger området.

- Hvis vi finder det defekte element på et kabel, og det er muligt, landsætter vi folk, så vi kan gå i gang med at udbedre kablet med det samme.

Spar på strømmen

Hvis ikke det er muligt at påbegynde udbedringen med det samme, vil Nukissiorfiit fortsat sikre forsyningen med dieselkraftværket og de fem motorer på værket, så forsyningen i hele byen forbliver stabil.

- Når alle motorer er oppe og køre på kraftværket i Nordhavnen, så er vi i stand til at forsyne hele byen med strømmen fra det. Men det er en situation, vi ikke har været i, i mange år, så det kræver noget af vores mandskab, at få det op at stå.

Kaspar Mondrup forklarer, at byen kobles på nødstrømmen i faser, og at det derfor er en god ide at slukke al unødigt strøm, så længe der fortsat er udfald og ustabil strømforsyning.

- Det vil støtte os i genopstarten, siger Kaspar Mondrup.