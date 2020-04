Forstå pensions-balladen

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. april 2020 - 16:29

For at forstå balladen om den obligatoriske pensionsordning skal man skrue tiden tilbage til november 2019, hvor Skattestyrelsen informerede flere tusinde borgere og selvstændige erhvervsdrivende om, at de mangler at indbetale et samlet pensionsbeløb på 75 millioner kroner.

Den obligatoriske pensionsordning blev indført for, at borgerne er bedre rustet økonomisk, når de når pensionsalderen. Og hvis en borger eller erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin opsparingsforpligtelse, har Skattestyrelsen lov til at opkræve pengene.

Pengene går ikke til Skattestyrelsen, men Skattestyrelsen skal sætte pengene til side på en pensinosordning, som tilhører borgeren.

Men i begyndelsen af januar i år kom det frem, at der var begået fejl i forbindelse med opkrævningen af de manglende pensionsindbetalinger.

Nogle borgere havde fået forhøjet deres trækprocent, selv om de havde opfyldt forpligtigelsen til at spare op til obligatorisk pensionsopsparing, lød det fra Selvstyret.

De fejlagtige trækprocenter førte til stor bevågenhed både hos borgere og politikerne. Det fik Qujaukitsoq og hans departement til at oprette en hotline, som skulle svare på spørgsmål fra borgerne.

17. januar kom det frem, at Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg havde indkaldt naalakkersuisoq for finanser i samråd om problemerne. Politikerne ville blandt andet vide om Skattestyrelsen havde overholdt loven i administrationen af ordningen.

Samrådet skulle for første gang i Selvstyrets historie holdes som et åbent samråd, hvor offentligheden og dermed også pressen kunne overhøre det.

Under samrådet fortalte Vittus Qujaukitsoq, at han havde modtaget et notat fra en advokat. Meldingen var, at man blev nødt til at undersøge notatets konklusioner. Det førte til kritik fra oppositionen, der blandt andet undrede sig over, at de ikke kunne få notatet at se.

Vittus Qujaukitsoq fortalte også, at Kammeradvokaten skulle vurdere notatet, men det blev ikke nævnt, at det var et andet departement, nemlig Departement for Erhverv, der havde bestilt det kritiske notat.

