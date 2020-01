Samråd: Flere spørgsmål end svar

Walter Turnowsky Tirsdag, 28. januar 2020 - 11:56

Det åbne samråd om den obligatoriske pensionsordning har rejst flere spørgsmål end den har givet svar. Sådan lyder det overensstemmende fra både Jens Napaattooq (PN) og Múte Bourup Egede (IA).

- Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq anstrengte sig, men der er en hel stribe centrale spørgsmål, som vi ikke fik svar på, siger Múte Bourup Egede.

- Jeg er skuffet, fordi vi mere hørte forklaringer og undskyldninger end at naalakkersuisoq fortalte, hvad han vil gøre, lyder det kontant fra Jens Napaattooq.

- Jeg er også skuffet over, at udvalgsformanden (Herrmann Berthelsen, red) siger, at der er blevet svaret fyldestgørende på alle spørgsmål. Jeg kan love, at vi fra Partii Naleraq vil tage sagen op igen, og det vil ske hurtigst muligt.

LÆS OGSÅ: Samråd: Vittus erkender systemfejl

Vittus Qujaukitsoq lovede under samrådet, at han vil svare skriftligt på de spørgsmål, som han ikke kunne besvare under samrådet.

- Vi skal hurtigst muligt have disse oplysninger, så vi har det bedste grundlag for at finde en løsning, der ikke rammer lige så skævt, som den nuværende, siger Múte Bourup Egede.

Også Jens Napaattooq mener, at ordningen, som den ser ud i dag, rammer folk med de laveste indkomster hårdest. For selvom der er tale om en opsparing, så mangler pengene i folks budget her og nu.

- Vi risikerer, at der er folk, der ikke længere har råd til huslejen, hvis de samlet set skal betale over 50 procent i skat og pensionsopsparing. Det er helt uholdbart, siger han.