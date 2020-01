Skatte-rod: Uvildig advokat skal undersøge dele af lovens administration

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 27. januar 2020 - 19:14

Obs. Artikel rettet med præciseringer klokken 21:10.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) har taget initiativ til, at en del af lovens administration om forkerte trækprocenter i forbindelse med de tvungne pensionsopsparinger skal undersøges af en uvildig advokat.

Det kom frem i det historiske åbne samråd om forløbet om den obligatoriske pensionsordning, hvor over 6.600 personer har fået en højere skatteprocent.

Finansdepartementet har denne morgen modtaget et notat fra en intern advokat. I notatet er der flere kritikpunkter om det administrative forløb om trækprocenten og den obligatoriske pensionsordning.

- Desværre har jeg eller mine medarbejdere ikke haft tid til at læse brevet indgående. Men indholdet i brevet bør overvejes grundigt. På baggrund af dette har jeg personligt bedt økonomistyrelsen om, at kritikpunkterne skal undersøges af Kammeradvokaten, og dette skal ske hurtigst muligt, siger Vittus Qujaukitsoq under det åbne samråd, hvor pressen og andre kunne overvære.

- På baggrund af den kommende undersøgelse, hvis kritikpunkterne er korrekte eller delvis korrekte, så vil næste skridt være at arbejde hurtigst muligt for at finde løsninger derpå.

Kommunikationsmedarbejder i finansdepartementet oplyser, at det ikke er usædvanligt, at notater på skatteområdet undersøges uvildigt af Kammeradvokaten.

Ingen nævnt

Det kom ikke frem under samrådet, hvilke kritikpunkter, notatet drejer sig om.

Alligevel mener udvalgsmedlem Múte B. Egede, at lige præcis det brev kan være nøglen til at få løst skatte-rodet.

- Hvad er det for kritikpunkter, som en jurist er kommet frem til, og hvorfor er det nødvendigt at få dem undersøgt af Kammeradvokaten? Nogle af de nødvendige svar ligger måske i det brev. Det vigtigste arbejde i det her er at finde frem til en løsning, så borgerne ikke rammes på pungen i dette tiltag, siger IA’s formand og medlem i finans- og skatteudvalget Múte B. Egede.

Den uvildige undersøgelse skal munde ud i en rapport, som skal afleveres til medlemmer i finans- og skatteudvalget i løbet af foråret. Múte B. Egede siger dog, at partiet og andre partier ikke har i sinde at vente på rapporten i op til fire måneder, og at arbejdet med at finde løsninger fortsætter.

Trækprocenten

Under samrådet kom det også frem, at der stadig er flere borgere, der endnu ikke har fået rettet deres trækprocent. I alt har 935 personer fået et skattekort med forkert trækprocent, og finansdepartementet er stadig i gang med at få rettet trækprocenten i samarbejde med moderniseringsstyrelsen i Danmark.