Skattekort: Fejl i trækprocent

Redaktionen Lørdag, 04. januar 2020 - 10:52

I forbindelse med udsendelse af skattekortene for 2020 er der for en række borgere indtrådt en fejl i den beregnede trækprocent. Det vedrører borgere, som har fået forhøjet deres trækprocent, selv om de pågældende har opfyldt forpligtigelsen til at spare op til obligatorisk pensionsopsparing, lyder det fra Selvstyret.

Problemet knytter sig ifølge selvstyret til dels arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, hvor der i visse tilfælde er sket indbetaling, hvor der ikke er blevet indberettet til skattestyrelsen og dels et problem vedrørende statens tjenestemænd i Grønland, hvor lønnen i flere tilfælde ikke er blevet registreret som en tjenestemandsydelse, lyder forklaringen.

Endelig er der konstateret en fejl i IT-systemet, så borgere, der har indsendt korrekt dokumentation også har fået forhøjet deres trækprocent.

- Der er tale om beklagelige tekniske fejl i forbindelse med implementering af et nyt system. Ansvaret er naturligvis mit – og det påtager jeg mig fuldt ud. Skattestyrelsen arbejder på højtryk for at finde og rette fejlene – så de berørte borgere hurtigst muligt kan få tilsendt nye skattekort, siger naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq i en pressemeddelelse.

Borgere, der har fået en forhøjet trækprocent vil få tilsendt en ny skattekort hurtigst muligt, lyder det i en pressemeddelelse.