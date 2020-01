Vittus etablerer hotline til pensionssager

Redaktionen Søndag, 19. januar 2020 - 13:00

En hotline skal hjælpe folk, der har problemer med den forhøjede skat på grund af manglende indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) henviser til, at skatte- og velfærdskommissionen helt tilbage i 2011 fremkom med ideen om obligatorisk pension, og at samtlige partier i Inatsisartut efterfølgende i 2016 har bakket op om ideen.

– Loven har til formål at sikre, at en stor del af befolkningen, og herunder økonomisk udsatte grupper, gives et økonomisk grundlag for en tryg alderdom. Det er således vigtigt at understrege, at den obligatoriske pensionsopsparing ikke er en skat, som går i Landskassen, men derimod en individuel privat opsparing, som går tilbage – med renter – til den, som har indbetalt pengene, understreger Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Han henviser også til, at langt størsteparten af arbejdsstyrken på over 40.000 mennesker har en velfungerende obligatorisk pensionsopsparing, mens restgruppen på omkring 6.500 borgere skal hjælpes til at etablere en pensionsordning. Dertil har Vittus Qujaukitsoq beordret sit departement til at etablere en hotline for de, der aktuelt har problemer med deres skattekort.

Oppositionen har fredag indkaldt Vittus Qujaukitsoq til et åbent samråd om pensionssagen.

