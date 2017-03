Nu slås de åbenlyst i Siumut

Siumuts Martha Lund Olsen kommer nu med et hårdt angreb på sin partiformand, efter at Kim Kielsens i går fældede dom over hovedstadsstrategien. Den betegnede Kielsen som »et luftkastel«.

Læs også: Kielsen om Nuuk-projekt: Et luftkastel

- Jeg tager kraftigt afstand fra formanden for naalakkersuisut i hans affejning af Nuuks Hovestadsplan i kraftige vendinger, understeger Martha Lund Olsen i en orientering til pressen og lægger sig dermed overraskende på samme linje som nuværende borgmester Asii Chemnitz Narup (IA), der i går ”pure afviste” Kielsen udfald mod planerne for udbygning af Nuuk.

De to kæmper om at blive Kommuneqarfik Sermersooqs kommende borgmester.

Uenighed om politisk linje

Kim Kielsen fyrede Martha Lund Olsen fra posten som Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger i slutningen af januar, da det kom frem, at hun stiller op til kommunalvalget den 4. april i Kommuneqarfik Sermersooq.

Læs også: Kim Kielsen fyrer Martha Lund Olsen

Nu står hun så åbent ved, at der er intern splid i partiet om den politiske linje, når det kommer til de ambitiøse planer for Nuuks udbygning, der skal få befolkningstallet til at stige med i gennemsnit 1.000 nye indbyggere frem mod 2030 og få hovedstaden til at huse over halvdelen af Grønlands samlede befolkning.

- Siumut er, anfører Martha Lund Olsen, medansvarlig for det hidtidige arbejde med udformning af hovedstadens fremtidige udviklingsplan.

Læs også: Siorarsiorfik – en møgsag i valgkampen

- Derfor betragter jeg Kim Kielsens angreb på hovedstadsplanen som hans personlige mening, da Siumut mig bekendt ikke har taget et sådant standpunkt, påpeger hun.

Utilfreds med fyring og forflyttelse

Martha Lund Olsen har tidligere udtrykt sin ærgrelse over såvel fyring, som at Kim Kielsens i forbindelse med den nuværende regeringssammensætning i efteråret flyttede hende fra socialområdet til ressortområdet med ansvar for infrastruktur og dermed for de stærkt kritiserede servicekontrakter.

Efterfølgende har Martha Lund Olsen rejst et stribe kritiske spørgsmål til Kielsens nye minister på socialområdet, Sara Olsvig (IA) i form af §37-spørgsmål.

Læs også: Martha Lund Olsen kritisk over for eks-ministerium

Må ikke gå konkurs

Martha Lund Olsen har dog også udtrykt en mere kritisk holdning til de investeringsplaner, som kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfiik Sermersooq har fremlagt.

- Vi må først og fremmest sikre, at kommunen ikke går konkurs indenfor de næste 30 år som følge af at have investeret over evne – ligesom vi har set det i Færøerne og Island, skrev Lund Olsen i et læserbrev 28. februar.

Nyt standpunkt

Nu er hun derimod mere positivt indstillet overfor det politiske arbejde, som er udført i forbindelse med Nuuk-strategien.

Læs også: Hver anden skal bo i Nuuk

- Det er gjort med overbevisning om, at en dynamisk udvikling i hovedstaden er en nødvendig forudsætning for en stabil udvikling i hele landet, skriver Martha Lund Olsen.