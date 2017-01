Kim Kielsen fyrer Martha Lund Olsen

Tre måneder og så exit.

Så længe var Martha Lund Olsen medlem af koalitionsregeringen, der blev dannet tilbage i slutningen af oktober.

Forklaringen på den korte karriere i det politiske topembede leverede formanden Kim Kielsen på pressemødet fredag eftermiddag:

- Hvis enkeltmedlemmer i Naalakkersuisut ikke leverer en indsats 100 procent, så må de forlade Naalakkersuisut, sagde Kim Kielsen på pressemødet.

Martha Lund Olsen, der har haft ansvaret for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, stiller i stedet op til komunalvalget den 4. april i Kommuneqarfik Sermersooq.

To tillidserhverv er en for mange

Kim Kielsen mener, at man ikke kan varetage to tillidshverv samtidig. Derfor har han besluttet at fyre Martha Lund Olsen.

Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte B. Egede har i stedet fået opgaven at overtage Martha Lund Olsens opgaver midlertidigt.

- En aftale, som jeg har indgået med Múte B. Egede så sent som i dag, oplyser Kim Kielsen.

Hovedbestyrelsesmøde inddraget

I går blev sagen drøftet i Siumuts hovedbestyrelse, og der var opbakning til Kim Kielsen om at fyre Martha Lund Olsen.

Under forårssamlingen forventer Kim Kielsen at præsentere en ny person, der skal varetage Martha Lund Olsens hidtidige opgave i Naalakkersuisut.

Spændende kommunalvalgkamp

Med Martha Lund Olsens exit i landspolitik er der pludselig lagt op til et meget spændende kommunalvalg i hovedstadskommunen. Spørgsmålet er, om Martha Lund Olsen har vurderet, at hun kan vinde borgmesterposten i Kommuneqarfik Sermersooq.

Der spekuleres allerede i på de sociale medier, om det for partiet Siumut er vigtigere at have en borgmester i Nuuk fremfor en politiker i Naalakkersuisut.