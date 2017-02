Siorarsiorfik – en møgsag i valgkampen

For både Siumut og Inuit Ataqatigiit kommer Kommuneqarfik Sermersooqs ambitiøse planer om en byudvikling i Siorarsiorfik i Nuuk svært ubelejligt.

Begge partier har som deres erklærede mål at vinde magten i landets folkerigeste kommune, og for at imødekomme vælgerene i Nuuk må de nødvendigvis støtte planerne, som i de næste mange år vil suge enorme ressourcer til sig - både økonomiske og menneskelige ressourcer.

Læs: Afviser behov for hjælp af Selvstyret

Men dermed risikerer Siumut og Inuit Ataqatigiit at støde kysten fra sig - og samtidig at komme i konflikt med deres egen koalitionsaftale 'Lighed - Tryghed - Udvikling'.

Allerede i forordet blæser koalitionen til kamp mod den voksende ulighed i samfundet:

– Parterne er enige om at arbejde for større lighed i befolkningens levevilkår og dermed skabe mere lige vilkår, uanset hvor i landet befolkningen lever. Dermed ønsker parterne at bekæmpe ulighe­ den i samfundet på alle måder.

Læs: Selvstyret afviser hjælp til storstilet boligplan

Men det bliver svært, når Nuuk skal vokse til 30.000 indbyggere i 2030, mens mange byer og endnu flere bygder oplever et faldende befolkningstal i disse år.

Derfor bliver netop bekæmpelsen af uligheden og en solidarisk fordeling af de knappe ressourcer et vigtigt element i den kommunale valgkampen.

Læs: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: