Selvstyret afviser hjælp til storstilet boligplan

Det store udbygningsprojekt for Nuuk skal dimensioneres således, at økonomien i projektet kan løbe rundt, uden at Grønlands Selvstyre skal stille nogen form for finansiel sikkerhed eller på anden vis kautionere for projektet.

Læs også: Storstilet boligprojekt skal finansieres af pensionspenge

Det oplyser naalakkersuisoq for finanser og skatter, Aqqaluaq B. Egede (IA) til Sermitsiaq. Dermed er det op til Kommuneqarfik Sermersooq selv at hæfte for det 4­ til 5 milliarder kroners ambitiøse udviklingsprojekt.

I Departementet for Finanser varetager man det økonomiske tilsyn med kommunerne, og det betyder blandt andet, at der skal udarbejdes en samfundsøkonomisk konsekvensvurdringer, forklarer Aqqaluaq B. Egede.

Vigtigt at det er økonomisk sundt

- Det er vigtigt at få afdækket, at de forpligtelser, som kommunen indgår i, er økonomisk sunde, således at kommunen og dermed dens borgere ikke efterfølgende kommer ud i økonomiske problemer, påpeger naalakkersuisoq for finanser, der afviser, at selvstyret vil yde finansiel sikkerhed eller på anden vis kautionere for projektet.

Læs hele interviewet med Aqqaluaq B. Egede i dagens avisudgave af Sermitsiaq. Køb adgang via linket herunder, hvis du ikke allerede er abonnent