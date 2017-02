Storstilet boligprojekt skal finansieres af pensionspenge

Tirsdag præsenterede borgmester Asii Chemnitz Narup den storstilede byudviklingsplan for hovedstaden, der blandt andet omfatter 1600 boliger, erhvervsbyggeri, skoler, daginstitutioner, to-sporet tunnel og stort arktisk stadion.

Læs også: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

Under pressemødet ville borgmesteren ikke løfte sløret for, hvem der skulle investere i projektet. Men borgmesteren fastslog, at de seriøse forhandlinger forløber positivt, og at man har en realistisk forhåbning om at få denne altafgørende del på plads senere i år, så byggeriet kan gå i gang i starten af 2018.

Fra drømmestadie til virkelighed

Sermitsiaq.AG har fået indsigt i, hvem de finansielle investorer er, som kommunen ønsker at inddrage i processen. Det viser sig at være en blanding af svensk, dansk og grønlandske kapital, der skal bringe projektet fra drømmestadie til virkelighed.

Kommunen har oplyst, at man alene vil have et konsortium til at stå for hele projektet. Tilknyttet det vindende konsortium vil der ud over de finansielle investorer også være en lang række underentreprenører.

Svensk storbank

Det viser sig, at Kommuneqarfik Sermersooq forhandler med svenske SEB om milliardfinansieringen af projektet.

SEB er forkortelsen for Skandinaviska Enskilda Banken med hovedsæde i Stockholm og stiftet af den stenrige Wallenberg-familie tilbage i 1856. Banken har en to-cifret milliardomsætning og beskæftiger 15.500 medarbejdere og kalder sig selv ”en førende nordisk finansiel koncern”.

SEB skal imidlertid ikke stå alene med finansieringen, fremgår det af de oplysninger, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i. Planen er, at de to danske pensionskasser ATP og AP Pension skal indgå i forhandlingerne sammen med den noget mindre grønlandske pensionskasse SISA.

ATP vil investere mere i ejendomme

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og har siden 1964 haft opgaven at administrere og forrente ATP-indbetalinger fra danske arbejdstagere. I 2016 formåede den store danske pengetank at levere et afkast på 15,3 milliarder kroner.

Så sent som onsdag oplyste ATPs topchef Christian Hyldahl, at selskabet har luft til at tage mere risiko og derfor vil skrue op for investeringerne i ejendomme og infrastruktur, skriver netmediet EjendomsWatch.dk.

AP Pension

AP Pension er et dansk pensionsselskab, som har en markedsandel på ca. 4,5 procent og Danmarks syvende største pensionsselskab. Det skriver om sig selv, at AP Pension er et 100 procent uafhængigt pensionsselskab, der placerer sine investeringer, hvor det forventer, at pengene vil vokse hurtigst, så selskabet kan skabe det bedste mulige afkast til sine pensionskunder.

SISA har fået en henvendelse

En langt mindre spiller er Arbejdstagernes Pensionskasse SISA fra Grønland. Den administrerer pensionsordninger, som er indgået mellem lønmodtagerorganisationen SIK og en række offentlige og private arbejdsgivere. Der er over 200 forskellige virksomheder, som indbetaler pensionsbidrag, og pensionskassen har 33.080 medlemmer, hvoraf de 16.000 stadig aktivt bidrager med indbetalinger – resten er hvilende medlemmer, oplyser selskabet på dets hjemmeside.

Læs også: Verdensberømt arkitekt har tegnet arktisk stadion

SISAs bestyrelsesformand Per G. Bertelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han fik en henvendelse om sagen på et møde for et par måneder siden.

- Men endnu er der ikke sket noget konkret. Hvis vi bliver en del af projektet, er der ingen tvivl om, at vi vil vurdere, om det vil være en investering, der kan gavne pensionskassens medlemmer. Det er altafgørende, fastslår Per G. Bertelsen.

Tema i Sermitsiaq

Få det fulde overblik over det største byudviklingsprojekt i Grønlands historie i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Stort tema med følgende historier:

Største projekt i Grønland skudt i gang

Asii: Nuuk med vokseværk

Vi er gået i stå

Finansiering er ikke på plads

Skaber vækst i hele landet

Vi har ikke arbejdskraften

Lederen: Hele samfundet skal være med

Få adgang til avisen ved at klikke på linket herunder: