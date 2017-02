Verdensberømt arkitekt har tegnet arktisk stadion

Borgmesteren var meget begejstret for udformningen af de to bygninger, som den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels har lavet.

Det store svømmestadion Malik får udsigt til det overdækkede stadion og bagved er det meningen at placere Nationalgalleriet, der skal flyttes fra centrum af byen.

På billedet kan man se, at der også skal etableres rundkørsel og en bro over til den gamle tunnel i Nuuk.

Bjarke Ingels håber, at stadionet kan opnå samme status som det berømte operahus i Sydney i Australien, skriver KNR, som refererer ham for at sige følgende:

- Der er denne her beliggenhed meget lig med den man kender fra Sydney Operahus, hvor Jørn Utzon ikke alene har sat byen med hele Australien på landkortet, siger Bjarke Ingels. Udformningen som en snedrive eller isbræ og de åbne sider bevirker, at man inde fra stadion får udsigt ud over fjorden, til Qinngorput og over mod byen Nuuk.