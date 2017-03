Kielsen om Nuuk-projekt: Et luftkastel

- Ingen ved reelt, om projektet har gang på jord, skriver Kim Kielsen i et svar til Sermitsiaq.AG på spørgsmålet om, hvorfor Siumut i sit kommunalvalgs-oplæg ikke nævner det store projekt med et eneste ord.

Det var ellers en samlet kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersoog med IA-borgmesteren Asii Chemnitz Narup i spidsen, der præsenterede de ambitiøse planer for pressen den 7. februar. 1600 nye boliger, daginstitutioner, skoler, en tunnel, arktisk stadion og erhvervsejendomme til en pris på mellem fire og fem milliarder kroner.

Tankevækkende lanceringstidspunkt

- Tidspunktet for lanceringen af et ufinansieret byudviklingsprojekt er unægtelig tankevækkende. Der ser ud til at være lagt flere kræfter i præsentationsmaterialer og grafisk design end i forundersøgelser, planlægning og afklaring af finansieringen af hele projektet, skriver Kim Kielsen og langer kraftigt ud mod den siddende IA-borgmester.

- Siorarsiorfik-projektet er et godt eksempel på, at der er brug for en ny politisk ledelse i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi skal have en ny borgmester, der fremmer samarbejde og som sikrer at store nye projekter forberedes ordentligt, skriver Kim Kielsen, der mener, at det offentlige har et stort ansvar og store forpligtelser, hvilken får ham til at stille en lang række spørgsmål.

Mange spørgsmål

- Hvor skal de 13.000 nye borgere komme fra? Hvordan skal de nye borgere forsørge sig selv? Hvor er alle de jobs, der er nødvendige? Hvad bliver huslejen i den nye bydel? Vil almindelige mennesker have råd til at bo der? Hvor meget skal det offentlige bidrage til udgifterne? Hvor meget skal kommunen og selvstyret garantere for projektets økonomiske risici? Hvad bliver prisen for finansiering udefra?, spørger Siumut-formanden.

Kim Kielsen understreger, at der er brug for byudviklingsprojekter, men det ”må ikke være luftkasteller, der kun ser godt ud på flotte plancher”.