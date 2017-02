Tunnel skal forbinde ny bydel med Nuuk

Det vil tage et år at bygge en ny to-sporet tunnel fra Qinngorput til Siorarsiorfik, som den nye bydel kommer til at hedde.

- Med den teknologi, man anvender i dag, er det ikke noget, der tager frygtelig lang tid, fastslår konstitueret direktør Lars Møller-Sørensen fra for Anlægs-og Miljøforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Han forklarer, at længden af tunnellen vil blive mellem 900 og 1400 meter alt efter de forhold, som tunnelarbejderne støder på.

Tunnellen skal starte, hvor der i dag er et ammunitionsdepot. Før tunnellen skabes der 400 boliger, mens området efter tunnellen - den nye bydel - skal huse 1200 boliger.

På pressemødet tirsdag, hvor den storstilede boligplan blev præsenteret, oplyste borgmester Asii Chemnitz Narup, at det skulle være gratis at benytte tunnellen.