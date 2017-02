Martha Lund Olsen kritisk over for eks-ministerium

Med otte skarpe spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende indsatsen for udsatte børn peger Martha Lund Olsen (Siumut) direkte på et ømt punkt i det departement, hvor hun tidligere selv sad i spidsen; Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Spørgsmålene handler blandt andet om de tilstandsrapporter, der har afsløret massive udfordringer på området for udsatte børn i Kommune Kujalleq og som har medført, at departementet sidste år udstationerede en rådgivningsenhed i kommunen.

- Der har tilsvarende været udarbejdet en meget alvorlig tilsynsrapport over børneforsorgen i Tasiilaq, hvor der var bekymring for over 500 børn. Har Naalakkersuisut udført et opfølgende tilsynsbesøg i Tasiilaq i lighed med Kommune Kujalleq?, spørger Martha Lund Olsen, der blev fyret som naalakkersuisoq for infrastruktur i slutningen af januar, fordi hun agter at stille op til kommunalvalget.

Kontroversiel lovændring

Tidligere var Martha Lund Olsen minister for området for sociale anliggender. I den forbindelse stod hun sidste år bag en kontroversiel ændring af lov om socialvæsenets styrelse og organisation, som gav Selvstyret mulighed for at overtage en kommunes sociale område i tilfælde af svigt i for eksempel børnesager.

Nu afkræver Martha Lund Olsen Nalakkersuisut svar på, om man er villig til at tage loven i brug.

Børns liv og helbred i fare

Hun henviser til en pressemeddelelse af 3. februar fra Sara Olsvig, hvoraf det fremgår, at der er “massive udfordringer på området for udsatte børn i Kommune Kujalleq” og at der er “konstateret alvorlige mangler i kommunens forvaltning på børn og ungeområdet, der kan indebære direkte risiko for udsatte børns liv og helbred”.

- Hvordan vil Naalakkersuisut handle, for at sikre børns liv og helbred? Vil Naalakkersuisut gøre brug af Inatsisartutlov (…) om suspendering af kommunens forvaltning af de sociale regelsæt, for at redde børnenes liv og helbred?, spørger Martha Lund Olsen, der har erklæret, at hendes hjerte banker for de sårbare i samfundet.

Kommuneqarfik Sermersooq under forvaltning?

Hun ønsker også at vide, om Naalakkersuisut agter at gøre brug af samme lov over for Kommuneqarfik Sermersooq på baggrund af tilsynsrapporten fra Tasiilaq, og ved benægtende svar vil hun gerne vide hvorfor, og hvad man i så fald agter at gøre.

Sidst ønsker den tidligere nalakkersuisoq også at få oplyst, hvordan de to og en halv million kroner afsat på den danske finanslov for 2017 hvert år over fire år vil blive forvaltet.