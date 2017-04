Se hvem der vandt magten i kommunerne

IA-borgmesteren Asii Chemnitz Narup fra Kommneqarfik Sermersooq fortsætter i borgmesterstolen i fire år mere i hovedstadskommunen. Med over 2000 personlige stemmer var hun en klar vinder, og kan fortsætte i borgmesterembedet i en tredje valgperiode.

Dermed lykkedes det ikke Siumut-kandidaten Martha Lund Olsen at vriste Asii fra den prestigefyldte post, men Martha Lund Olsen kommer dog ind i kommunalbestyrelsen. Hun oplyser, at hun vil fortsætte som medlem af Inatsisartut og håber at få indflydelse i kommunens socialudvalg.

Kommune Kujalleq

I Kommune Kujalleq blev den store overraskelse Kiista P. Isaksen, Siumut, der overhalede borgmester Jørgen Wæver Johansen i antal personlige stemmer. Hun fik 450 personlige stemmer mod Jørgen Wæver Johansen "kun" fik 265 stemmer.

Dermed kan formanden for Udvalget for Teknik og Miljø og medlem af Børne- og Kulturudvalget sætte sig i borgmesterstolen. Forud for valget troede man, at valget ville være en kamp mellem de to siumutter Jørgen Wæver Johansen og Simon Simonsen, hvor kun 15 personlige stemmer adskilte de to fra topposten. Simon Simonsen opnåede 210 personlige stemmer ved dette års valg.

Qeqqata Kommunia

I Qeqqata Kommunia har Siumuts Malik Berthelsen fået flest personlige stemmer i Sisimiut, og dermed ser det ud til, at han kan sætte sig i borgmesterstolen.

Det er dog fortsat usikkert, idet alle valgsteder i kommunen endnu ikke er optalt. Men noget tyder på, at han overtager borgmesterstolen fra Hermann Berthelsen, der ikke er stillet op til valget.

Qaasuitsoq Kujalleq

Ane Hansen fra IA bliver formentlig den næste borgmester i Qaasuitsoq Kujalleq.

Peter Olsen fra IA fik ellers flere stemmer end Ane Hansen i Aasiaat, men Ane Hansen havde til gengæld hentet flere stemmer i andre byer.

Qaasuitsoq Avannarleq

Optællingen trækker ud, så det er fortsat usikkert, hvilken person der får flest personlige stemmer.