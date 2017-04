Malik Berthelsen får flest personlige stemmer i Sisimiut

Siumut-politikeren Malik Berthelsen har fået flest personlige stemmer i Sisimiut.

Han har fået 519 personlige stemmer i den næststørste by i Grønland.

Til Sermitsiaq.AG fortæller Malilk Berthelsen, at han har stillet op til kommunalvalget for at tage ansvar i kommunen.

- Jeg er taknemmelig over at have fået så mange stemmer, siger han.

Og Malik Berthelsen fortæller, at han er overrasket over at have fået så mange personlige stemmer.

- Der er utroligt mange, der stiller op for Siumut i vores kommune, og det har været svært at komme ud med budskaberne. Men jeg er utroligt glad for at have fået så mange stemmer, og nu har jeg fået kræfter til at yde endnu mere for kommunen.

Og han er klar til at arve posten fra Hermann Berthelsen (S) i Qeqqata Kommunia.

- Jeg er klar til at tage borgmesterposten, men nu skal vi lige være opmærksomme på stemmerne i Maniitsoq. Derfor vil jeg endnu ikke allerede udpege mig selv som borgmester endnu, lyder det fra Malik Berthelsen.

I Maniitsoq har formanden for Atassut, Siverth K. Heilmann, fået flest personlige stemmer i Maniitsoq med 517 stemmer.