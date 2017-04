Ane Hansen den store topscorer

Ane Hansen blev topscorer for Inuit Ataqatigiit i Qaasuitsoq Kujalleq med 350 personlige stemmer og vil som forudset trække sig fra Inatsisartut, hvis de kommende forhandlinger sikrer hende borgmesterposten.

- Jeg har snakket meget om styrkelse af nærdemokratiet og styrkelse af socialområdet. Jeg tror at de to mærkesager har været med til at trække mange stemmer, siger Ane Hansen.

Men hun må stadig væbne sig med tålmodighed. Siumut kan stadig mønstre et flertal udenom Inuit Ataqatigiit med hjælp fra Atassut og Demokraterne. Men Ane Hansen er parat til at følge partiets linje med dobbeltmandater.

- Jeg vil trække mig fra Inatsisartut, hvis jeg bliver borgmester i Qaasuitsoq Kujalleq. Arbejdet som borgmester er fuldtidsjob og er et meget krævende arbejde, siger Ane Hansen.

Hendes partikammerat Peter Olsen fik ellers flere personlige stemmer end Ane Hansen i Aasiaat, men Ane Hansen havde samlet flere stemmer i andre byer i den kommende sydkommune i Qaasuitsoq. Peter Olsen fik 320 personlige stemmer.

- Jeg er meget overrasket over, at jeg fik så mange personlige stemmer. Og jeg bakker Ane Hansen op til borgmesterposten. Jeg fortsætter som medlem af Inatsisartut samtidig med at jeg er medlem af kommunalbestyrelsen. Det har jeg også gjort i den valgperiode der slutter nu uden problemer, siger Peter Olsen.